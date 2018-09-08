В Одесской области инспектор ГСЧС погорел на систематических взятках

Сегодня, 15:19

За получение неправомерной выгоды злоумышленник обещал не предпринимать меры по выявленным при проверке предприятий нарушений

Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках инспектора одного из районных подразделений Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Об этом СБУ сообщила в Facebook.

"Правоохранители установили, что чиновник требовал деньги от местных предпринимателей. За получение неправомерной выгоды злоумышленник обещал не предпринимать меры по выявленным при проверке нарушений и не создавать искусственных препятствий при согласовании документации в сфере пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от представителей двух предприятий 15 тысяч гривен.

Сотрудники СБУ задержали инспектора на одной из улиц районного центра во время получения всей суммы взятки и передачи согласованных документов.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Отмечается, что операция по разоблачению противоправной деятельности чиновника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проводилась совместно с военной прокуратурой и Нацполицией.

Напомним, в Киеве на крупной взятке задержали первого замглаву Госгеонедр. Он организовал преступную схему обогащения и за решение вопросов, входящих в круг его компетенции, требовал и получал от представителей бизнеса неправомерную выгоду.

Ранее СБУ задержала чиновника Пенсионного фонда за хищение госсредствЧиновник открывал на подставных лиц карточные счета в одном из государственных банков.

Также несколькими днями ранее сообщалось, что в Хмельницкой области на крупной взятке поймали подполковника ГСЧС.
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