Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Одесской области трое пьяных мужчин прорвались через границу на старом ВАЗ

Сегодня, 11:36

Мужчины выпили в Молдове и хотели "продолжить развлечения" на территории Украины

Фото: ГПСУ
В Одесской области трое пьяных мужчин прорвались через границу на старом ВАЗ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9b4/20b/5ca9b420b5cb7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9b4/20b/5ca9b420b5cb7.jpg Украина Мужчины выпили в Молдове и хотели "продолжить развлечения" на территории Украины

Пограничники в Одесской области задержали трех мужчин, которые на автомобиле ВАЗ незаконно пересекли границу со стороны Молдовы вне пункта пропуска.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, в субботу, 6 апреля, пограничники Подольского отряда заметили, как к линии границы со стороны Молдовы на направлении Шипка (Молдова) – Новоалександровка (Украина) подъехал автомобиль, из него вышли три человека и начали быстр засыпать инженерный ров.

"После этого неизвестные попытались на транспортном средстве незаконно попасть на территорию Украины. К месту происшествия сразу же выдвинулась группа реагирования пограничников от отделения инспекторов "Великокомаровка", – говорится в сообщении.

Фото: ГПСУ

Заметив правоохранителей, молодые люди покинули машину и пытались сбежать, но возле границы их задержали. Оказалось, что молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения и хотели продолжит развлечения уже на территории Украины, однако не имели при себе документов.

Фото: ГПСУ

По предварительной информации, один из нарушителей – украинец, а двое – граждане Молдовы. Их доставили в пограничное подразделение для установления личности и привлечения к ответственности. При этом пограничники подчеркнули, что с машиной нарушителям придется попрощаться навсегда, так как ее изъяли.

Напомним, ранее пограничная служба Польши задержала 31-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек польско-украинскую границу. Мужчина двигался спиной вперед, поскольку хотел запутать пограничников, как будто он ушел в Украину, а не в Польшу, в которую ранее ему отказали во въезде. 

Также мы писали, что труднодоступные перевалы на высокогорье Карпат ежедневно охраняют от нелегалов и контрабандистов пограничники отряда "Шибено", с которыми провели один день журналисты "Сегодня".


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег пограничники, ВАЗ, задержание, Украина, гпсу

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области трое пьяных мужчин прорвались через границу на старом ВАЗ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пес Ляшко задержал контрабандиста

Вчера, 18:07

Пограничники отмечают: пес ловко справляется с поставленными задачами

Нелегал переплыл Днестр, чтобы попасть в Украину

5 апреля, 15:51

Пловцу-экстремалу запретили въезд в Украину на 5 лет

Украинец пытался перейти границу с Польшей спиной вперед

5 апреля, 14:59

В паспорте мужчины была отметка об отказе въезда в Польшу

"Попугайская" контрабанда: на границе с Беларусью перехватили нарушителя

5 апреля, 13:16

Появилось видео с попугаями, перехваченными у нарушителя

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

''Я не выполнил свой долг'': ветеран АТО сделал мощное заявление

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Переход офицера ВСУ на сторону боевиков "ДНР": сделано заявление

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Дизайнер опубликовал потрясающее фото внучки королевы Елизаветы

Мужчина сгорел заживо: не сказал жене пароль от мобильного

Вакарчук готовит собственный политический план: цель - революция
Загрузка...

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

Сегодня, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы

Вчера, 07:51

Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Наша боевая "микроволновка": "Спецтехноэкспорт" объявил о создании оружия радио-поражения в Украине

Вчера, 07:00

Как Украина наладила собственное производство электромагнитного оружия. Пока не для себя

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

5 апреля, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Порошенко назвал главу своей администрации "предателем"

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться