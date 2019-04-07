В Одесской области трое пьяных мужчин прорвались через границу на старом ВАЗ
Мужчины выпили в Молдове и хотели "продолжить развлечения" на территории Украины
Пограничники в Одесской области задержали трех мужчин, которые на автомобиле ВАЗ незаконно пересекли границу со стороны Молдовы вне пункта пропуска.
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, в субботу, 6 апреля, пограничники Подольского отряда заметили, как к линии границы со стороны Молдовы на направлении Шипка (Молдова) – Новоалександровка (Украина) подъехал автомобиль, из него вышли три человека и начали быстр засыпать инженерный ров.
"После этого неизвестные попытались на транспортном средстве незаконно попасть на территорию Украины. К месту происшествия сразу же выдвинулась группа реагирования пограничников от отделения инспекторов "Великокомаровка", – говорится в сообщении.
Фото: ГПСУ
Заметив правоохранителей, молодые люди покинули машину и пытались сбежать, но возле границы их задержали. Оказалось, что молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения и хотели продолжит развлечения уже на территории Украины, однако не имели при себе документов.
Фото: ГПСУ
По предварительной информации, один из нарушителей – украинец, а двое – граждане Молдовы. Их доставили в пограничное подразделение для установления личности и привлечения к ответственности. При этом пограничники подчеркнули, что с машиной нарушителям придется попрощаться навсегда, так как ее изъяли.
Напомним, ранее пограничная служба Польши задержала 31-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек польско-украинскую границу. Мужчина двигался спиной вперед, поскольку хотел запутать пограничников, как будто он ушел в Украину, а не в Польшу, в которую ранее ему отказали во въезде.
Также мы писали, что труднодоступные перевалы на высокогорье Карпат ежедневно охраняют от нелегалов и контрабандистов пограничники отряда "Шибено", с которыми провели один день журналисты "Сегодня".
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