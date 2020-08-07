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В оккупированном Крыму страшной смертью погиб высокопоставленный российский чиновник

7 августа, 22:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президент гильдии продюсеров сорвался со скалы, когда делал селфи

В оккупированном Россией Крыму, где ранее турист сорвался со скалы, такой же страшной смертью погиб вице-президент гильдии продюсеров РФ Виктор Глухов, который пошел по горному маршруту в пятницу, 7 августа.

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Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает Интерфакс.

"Он поехал в Новый Свет, пошел по туристическому маршруту "Тропа Голицына". В момент фотографирования не удержался и упал с края скалы, получил травмы, не совместимые с жизнью", – сказал собеседник агентства.

В гильдии продюсеров агентству подтвердили гибель Глухова, который приехал в Крым для участия в пропагандистском молодежном форуме.

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Глухову исполнилось 5 июля 67 лет. В его фильмографии значатся такие популярные картины, как "Небеса обетованные", "Свои", "В движении", "Неваляшка", "Предсказание", "Любить по-русски", "Классик" и "Дневник камикадзе".

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что во время пропагандистской акции в Крыму оккупанты утопили броневик и чуть не утонули сами.

Видео: facebook.com/voentex

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Крым чиновники оккупация скала продюсер оккупация Крыма

Источник: Сегодня

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