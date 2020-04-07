В онлайн-уроке по математике заметили ошибку: смотрите видео

В нашей стране в связи с карантином стартовала Всеукраинская школа онлайн. Однако уже на первом уроке по математике для 5-го класса преподаватель допустила ошибку. Соответствующее видео появилось в сети.

Преподаватель предложила задачку, где нужно было вычислить скорость катера, который плывет против течения. Для этого она взяла скорость катера и отняла от нее известную скорость течения. Однако в примере 30,2 минус 2,2 у учительницы почему-то получилось 18 вместо 28.

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В свою очередь директор "112 канала" Артем Марчевский, на котором транслировался урок, заявил, что им передали такой готовый контент.

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"Все, что нужно знать о нашей системе образования. Сразу для понимания: мы не имеем отношения к производству этого контента. Как и остальные телеканалы, мы получаем готовый продукт и выдаем его в эфир", – написал он.

Как известно, в связи с пандемией коронавируса в стране до 24 апреля действует карантин, на время которого прекратили работать все учебные заведения. Но власти придумали, как продолжить обучение детей. Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов и обсудил с ними реализацию масштабного образовательного проекта для учеников 5-11 классов на время карантина. В итоге более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам, которые начали транслироваться по телевизору с 6 апреля. Также мы писали, как мотивировать детей учиться онлайн.

Видео: president.gov.ua

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