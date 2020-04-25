В основном послушные и ответственные: большинство украинцев отметили Пасху дома

Большинство верующих отметили Пасху дома, как и просила власть – послушными и ответственными оказались 69% украинцев.

Таковы результаты нового опроса исследовательской компании "Градус".

По данным социологов, 16% смотрели богослужения по телевизору. И лишь один процент из опрошенных честно признались – посещали службу в Церкви.

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Первая неделя после Пасхи – поминальная. Из-за карантина ее перенесли на 6 июня. Но пойдут ли украинцы на кладбища? 75% ответили, что в этом году не пойдут на могилы родных вообще. Остальные – либо пойдут, либо еще не определились.

Причем перенесение поминальных дней большинство воспринимает с пониманием, а 45% в целом поддерживают, и только восемь – категорически против.

Ранее "Сегодня" публиковали результат опроса о том, к кому обращаются украинцыпри подозрении на коронавирус.

Кроме того, мы писали о том, что большинство украинцев против закрытия больших предприятий и заводов.

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Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта канала "Украина", сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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