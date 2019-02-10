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В отчетах ОБСЕ нет ни слова о незаконных выборах в Крыму – Геращенко

Сегодня, 04:20

По словам Геращенко, ОБСЕ не мониторит ситуацию в Крыму

В отчетах ОБСЕ нет ни слова о незаконных выборах в Крыму – Геращенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c06/6cb/5c5c066cb951d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c06/6cb/5c5c066cb951d.jpg Украина По словам Геращенко, ОБСЕ не мониторит ситуацию в Крыму

Украинская сторона выразила глубокое разочарование и обеспокоенность тем фактом, что в отчетах ОБСЕ по результатам выборов президента РФ и Госдумы РФ нет ни слова о сфальсифицированых и незаконных выборах в аннексированом Крыму. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

"Мы расцениваем такое молчание как подыгрывание сценариям ползучей легитимизации кражи Крыму и в дальнейшем будем выражать глубокое беспокойство по этому позорному поводу во время всех встреч с ОБСЕ и другими международными партнерами", – написала Геращенко.

Кроме того, она сообщила, что не меньшее разочарование и беспокойство вызывает тот факт, что, несмотря на свой мандат работать на всей территории Украины, СММ ОБСЕ не мониторит политику безопасности и гуманитарной ситуации в Керченском проливе и в Крыму, и не настаивают на постоянном допуске к неконтролируемой части украино-российской границы.

Как сообщила Геращенко, все эти годы украинские участники минских групп последовательно боролись за уменьшение количества россиян в СММ ОБСЕ. Как только изменился состав СММ и там стало меньше россиян и их сателлитов, СММ сразу начала фиксировать колонны российской техники, новые радиолокационные российские комплексы и тд.

Мы также писали, что в 2018 году Россия незаконно призвала на воинскую службу в свою армию более пяти тысяч крымчан и продолжает милитаризацию детей.

Напомним, ранее российский Черноморский флот провел маневры в Черном море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб.

Кроме того, в минувший понедельник тысячи морских пехотинцев и 50 единиц техники РФ провели учения на крымских полигонах "Перевальное", "Ангарский" и "Казачий".

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Тег выборы, Крым, оккупация, оккупация Крыма

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УНН

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