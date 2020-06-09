Українська
$ 26,6
30,15
  1. Последние новости Украины

В отделениях полиции запускают систему Custody Records: как она будет работать

9 июня, 16:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

В ближайшее время МВД планирует расширить функционирование системы не только на ИВС, а на все подразделения полиции

Система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц Custody Records уже эффективно внедрена в четырех изоляторах временного содержания: в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ближайшее время МВД планирует расширить функционирование системы не только на ИВС, а на все подразделения полиции.

Пилотный проект будет осуществлен в 10 подразделениях Кировоградской области и в одном отделе полиции Днепропетровской области.

Реклама

Читайте также: В структуре Нацполиции появился новый департамент: чем он будет заниматься

В тренде
Коронавирус в Украине: статистика за 9 июня и последние данные о карантине

"Система работает два года, и мы увидели положительные результаты. Она действует как на защиту полицейского, так и на защиту задержанного человека. Все действия записываются на видеокамеру, и в любое время мы можем проследить, кто что говорил и делал. С момента, когда эта система начала работать, в ИВС уменьшилось количество ложных обвинений в неправомерном обращении с задержанными. Сейчас планируем запустить пилотный проект еще в 10 подразделениях Кировоградской области и в одном отделе полиции Днепропетровской", – сообщил начальник Управления соблюдения прав человека Национальной полиции Руслан Горяченко.

Система Custody Records Видео: Пресс-служба МВД

По его словам, когда гражданин попадает в ИВС, первый, кто его встречает – инспектор по соблюдению прав человека. Он объясняет, что задержанный находится в безопасности и каждое его движение записывается на камеру. В отдельной комнате под видео- и аудиозапись инспектор проводит с ним первое интервью. Полицейский должен делать отметки в системе, и если есть жалоба, принимает ее и отдает соответствующему органу. В течение всего нахождения в ИВС система также анализирует, не нужна ли медицинская помощь задержанному. То есть Custody Records автоматизирует работу полицейского и исключает человеческий фактор как причину незаконного насилия.

Реклама

Напомним, в подразделениях полиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц – об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя "полицейское" изнасилование в Кагарлыке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

МВД пытки Кагарлык видеофиксация

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 9 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 9 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 9 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 9 июня и последние данные о карантинеУкраина
Нашествие людей уничтожило фиолетовое поле под Одессой: появились фото
Нашествие людей уничтожило фиолетовое поле под Одессой: появились фотоОдесса
Эксперты по недвижимости рассказали, когда покупать квартиру и что будет с ценами
Эксперты по недвижимости рассказали, когда покупать квартиру и что будет с ценамиНедвижимость
"Мне стыдно и я не прав": Зеленский объяснил скандальную шутку про УкраинуПолитика
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять