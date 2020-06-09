В отделениях полиции запускают систему Custody Records: как она будет работать

В ближайшее время МВД планирует расширить функционирование системы не только на ИВС, а на все подразделения полиции

Система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц Custody Records уже эффективно внедрена в четырех изоляторах временного содержания: в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ближайшее время МВД планирует расширить функционирование системы не только на ИВС, а на все подразделения полиции.

Пилотный проект будет осуществлен в 10 подразделениях Кировоградской области и в одном отделе полиции Днепропетровской области.

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"Система работает два года, и мы увидели положительные результаты. Она действует как на защиту полицейского, так и на защиту задержанного человека. Все действия записываются на видеокамеру, и в любое время мы можем проследить, кто что говорил и делал. С момента, когда эта система начала работать, в ИВС уменьшилось количество ложных обвинений в неправомерном обращении с задержанными. Сейчас планируем запустить пилотный проект еще в 10 подразделениях Кировоградской области и в одном отделе полиции Днепропетровской", – сообщил начальник Управления соблюдения прав человека Национальной полиции Руслан Горяченко.

Система Custody Records Видео: Пресс-служба МВД

По его словам, когда гражданин попадает в ИВС, первый, кто его встречает – инспектор по соблюдению прав человека. Он объясняет, что задержанный находится в безопасности и каждое его движение записывается на камеру. В отдельной комнате под видео- и аудиозапись инспектор проводит с ним первое интервью. Полицейский должен делать отметки в системе, и если есть жалоба, принимает ее и отдает соответствующему органу. В течение всего нахождения в ИВС система также анализирует, не нужна ли медицинская помощь задержанному. То есть Custody Records автоматизирует работу полицейского и исключает человеческий фактор как причину незаконного насилия.

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Напомним, в подразделениях полиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц – об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя "полицейское" изнасилование в Кагарлыке.

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