Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и Албании

Если количество новых случаев COVID-19 в Украине не будет превышать 480 больных в течение двух недель, нас пустят по безвизу в ЕС

Уже четыре месяца границы большинства стран для украинцев остаются закрытыми. Де-факто не работает и безвизовый режим. Купить билет на лоукост и по биометрическому паспорту свободно заехать в любую страну Шенгена нельзя. Чтобы ЕС разблокировал наш безвиз, показатель по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения не должен превышать средний по ЕС, а это меньше 17 случаев. В Украине, по данным Минздрава на 16 июля, – чуть больше 62 случаев.

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На сегодняшний день свои границы для украинцев открыли 27 стран. В отпуск на море можно поехать в Турцию, Албанию, Болгарию, Черногорию, Хорватию, Египет, Мальдивы, Багамские острова и Танзанию. Но правила въезда везде разные. Сайт "Сегодня" разбирался, как подготовиться к поездке на море и какие документы нужно собрать, чтобы на границе вас не развернули обратно.

В Хорватию только с негативным тестом

Киевлянин Валентин Войткив с семьей уже почти неделю отдыхают на море в Хорватии. Добирались машиной, ехали транзитом через Венгрию (детально о правилах въезда и карантине в Хорватии смотрите на видео). Но, по его словам, не успели они выехать из Киева, как 10 июля Институт здравоохранения Хорватии изменил правила въезда, обязав туристов из третьих стран, в том числе и украинцев, иметь при себе негативный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный за последние 48 часов (от времени взятия забора до прибытия и прохождения контроля).

"Новые правила были не совсем четко выписаны, было непонятно, с какого дня и минуты они вступают в силу. Были сомнения, сможем ли мы въехать и ехать ли нам вообще. Но мы все-таки решились, поехали, по дороге выясняли ситуацию, где можно сделать тест, какие тесты, как въезжать. В конце концов нашли клинику в Ужгороде, которая сначала сообщила, что в воскресенье не работает. Но в такой ситуации оказались очень много туристов, которые ехали именно в Хорватию. Был наплыв звонков, и в эту клинику тоже, поэтому они решили делать тесты в воскресенье. Утром сдали тест, около 5-6 вечера уже были результаты, мы их забрали и сразу поехали на границу", – рассказал сайту "Сегодня" Валентин Войткив.

Отдых в Хорватии Видео: Сегодня

Обычная цена в клинике, по его словам, 1550 грн (цены в киевских клиниках варьируются от 700 до 2100 грн в зависимости от срочности). Но так как это было воскресенье, выходной день, тест обошелся в 2050 грн.

"В принципе, такая же цена в аэропорту "Борисполь". Знаю, что в воскресенье (12 июля. – Авт.), когда люди вылетали в Хорватию, рейсы задержали и все делали тесты по 2100 грн", – подытожил Валентин.

В посольстве Украины в Хорватии сайту "Сегодня" рассказали, что при отсутствии документа с отрицательным ПЦР-тестом на рассмотрение эпидемиолога могут разрешить въезд в Хорватию с обязательной 7-дневной самоизоляцией и последующим прохождением ПЦР-теста за деньги путешествующего, или обязательной 14-дневной самоизоляцией.

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Также перед выездом в Хорватию каждый путешественник должен зайти на сайт МВД Хорватии, заполнить специальную онлайн-анкету на въезд с туристической целью и распечатать разрешение, чтобы предъявить на границе.

В посольстве Украины в Венгрии напоминают украинцам, которые едут в Хорватию, о правилах транзита через территорию Венгрии. Во-первых, пересечь страну нужно за 24 часа с момента въезда. Во-вторых, останавливаться можно только на определенных заправках и пунктах отдыха со значками "транзит" (карту с разрешенными для остановок заправками и местами отдыха можно взять прямо на границе).

Кто еще требует негативный тест на COVID-19?

Согласно "Интерактивной карте мира" МИД, негативный тест на коронавирус при въезде также требуют Черногория за последние 72 часа (только для въезжающих сухопутным транспортом, а если летите на самолете прямым рейсом, тест не нужен) и Багамские острова за последние 10 дней.

Турция и Танзания требуют при въезде страховку, которая покрывает лечение COVID-19.

В Албанию, Болгарию, Египет и Мальдивы можно лететь свободно. Буквально вчера, 17 июля, журналист Сергей Сидоренко с семьей вернулся из отдыха на море в Албании. Сергей рассказал сайту "Сегодня", что выбирали между Турцией и Албанией, так как хотелось поехать на Средиземное море. Все бронировали сами, летели чартером без классического туристического пакета. При пересечении границы Албания не требует наличия негативного теста на COVID-19. Однако, по словам Сергея, практически все туристические страховки сейчас покрывают лечение коронавируса. В их страховку такой пункт также входил.

"Эту страховку не требовали на границе, но мы ее купили. Перед въездом нужно было заполнить две анкеты, одну экипаж забрал в самолете. Но на границе у меня их не проверяли. У других пассажиров выборочно спрашивали. В самой Албании, к примеру, в столице Тиране, немаленькие показатели по заболеваемости. А есть приморский регион. Насколько нам объясняли, во Влере на момент, когда мы сюда приехали, не было ни одного случая. Масочного режима тут придерживаются только на море, когда ныряют с масками. Во всех остальных местах на побережье масочный режим есть, возможно, только где-то на информационных плакатах. В некоторых магазинах встречал продавцов в масках. Но требований нет, люди ходят без масок. Особенность Албании в том, что тут очень немного отдыхающих, поэтому необходимости в масочном режиме реально нет", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Сидоренко.

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Более того, по возвращению из Албании, Болгарии и Египта больше не нужно проходить обязательную 14-дневную изоляцию в Украине. Кабинет министров повысил показатель количества активных случаев COVID-19 "красной" зоны с 40 до 55 на 100 тыс. населения. Таким образом, Албания, Болгария и Египет, где более 52 заболевших на 100 тыс., больше не в красной зоне нашего Минздрава. В "зеленой" зоне также находятся Турция, Танзания и Хорватия.

Однако Албания снова на грани "красной" зоны, и не исключено, что уже со следующей недели украинцы, которые вернутся из Албании, снова будут обязаны уйти на 14-дневную обсервацию или сдать тест на COVID-19 и получить негативный результат, как сейчас по возвращению из Черногории и Мальдив.

Когда заработает безвиз

В статье "Отпуск за границей: как поехать на море в Хорватию и почему после Египта нужен карантин" сайт "Сегодня" уже писал, что по решению Европейского Совета, с 1 июля в Шенгенскую зону могут въезжать граждане 15 государств, среди которых даже Китай, откуда и пошла пандемия. Но не украинцы. Каждые две недели Брюссель обещал пересматривать этот список. Первый пересмотр прошел 15 июля. Но список ЕС не расширил, а, наоборот, сократил – убрали Сербию и Черногорию.

Следующий, второй пересмотр, состоится 29 июля. Однако, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, шансов, что в список "зеленой" зоны попадет Украина, мало.

"Наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно. Пока мы не отвечаем базовому критерию, а это – количество больных на 100 тыс. в Украине должно быть равно или меньше, чем среднее количество больных на 100 тыс. по ЕС. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом", – сказал в интервью сайту "Сегодня" Дмитрий Кулеба.

К тому же, среди критериев Брюсселя для открытия границ – число тестов, отслеживание контактов инфицированных, локализация, лечение, отчетность и достоверность информации. Количество проведенных тестов на 17 июля – более 28 тыс. То есть этот критерий мы улучшаем. Но основным препятствием для открытия Шенгена для украинцев остается количество активных случаев COVID-19.

"Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС", – объяснил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Напомним, в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, когда ЕС может открыть границы для украинцев:

Дмитрий Кулеба Видео: Сегодня

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