В ожидании нового перемирия на Донбассе: ВСУ заявили о своей готовности

В штабе АТО озвучили условия, при которых украинские военные будут стрелять по боевикам

Украинские военные готовы к перемирию на Донбассе, которое должна начаться в 00:00 часов с 4 на 5 марта. Об этом сообщили в штабе АТО.

Военные отмечают, что подразделения ВСУ в зоне АТО готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения на фронте.

Также в штабе АТО напомнили, что предыдущие договоренности о прекращении огня украинскими военными придерживались неукоснительно.

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"В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВСУ, осуществление других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные силы готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщали в штабе АТО, режима прекращения огня на Донбассе больше нет. Военные регулярно констатируют нарушение боевиками перемирия на фронте.

В то жен время российский политолог Андрей Пионтковский объяснил, зачем Путину новое перемирие на востоке Украины. По его мнению, недавний ядерный шантаж и уступки по Донбассу Кремль использует в попытках предотвратить новые санкций против окружения Путина.