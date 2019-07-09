ПА ОБСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными

В резолюции осуждается продолжающаяся оккупация и аннексия Крыма Российской Федерацией

Заседание комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ 7 июля 2019 года. Скриншот видео: OSCE Parliamentary Assembly / YouTube.

В Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ.

В документе сказано, что Парламентская ассамблея ОБСЕ "вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы".

Также в резолюции осуждается продолжающаяся оккупация и аннексия Крыма Российской Федерацией. В этой связи в ПА ОБСЕ настоятельно призывают РФ вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть полуостров под контроль Украины.

При этом Парламентская ассамблея ОБСЕ "вновь заявляет о своей глубокой озабоченности в связи с ростом милитаризации Крымского полуострова и намерением Российской Федерации развернуть в этом районе ядерное оружие, нарушая тем самым безъядерный статус Украины и еще более подрывая мир и безопасность в Европе, регионе и во всем мире", и "осуждает растущую милитаризацию Российской Федерацией Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря".

Кроме того, ПА ОБСЕ "осуждает неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоразмерное применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года".

Парламентская ассамблея "рекомендует действующему председателю ОБСЕ, институтам ОБСЕ и государствам-участникам прилагать все усилия и использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения безотлагательного и безоговорочного освобождения украинских военнопленных, удерживаемых в заключении Российской Федерацией, и захваченных судов".

Также она настоятельно призывает РФ оказывать украинским военнопленным, пока они не будут освобождены, необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь согласно соответствующим положениям международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции.

Парламентарии ОБСЕ настоятельно призывают РФ обеспечить свободу прохода через Азовское море и Керченский пролив в соответствии с нормами международного права, в частности положениями Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

Также в ПА ОБСЕ поддерживают предоставление необходимых ресурсов для повышения потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности за счет использования оборудования технического наблюдения, беспилотных летательных аппаратов и спутниковых изображений, по наблюдению за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе.

В резолюции содержится призыв к РФ устранить все ограничения мониторинговой деятельности миссии ОБСЕ, особенно в оккупированных Россией южных районах Донецкой области, прилегающих к Азовскому морю.

Как сообщали новости "Сегодня", в России предъявили окончательное обвинение 13 украинским морякам. 2 июля были проведены следственные действия с четырьмя украинцами. Ранее это было сделано с девятью моряками. Им всем российское следствие "шьет" незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой.

Также отметим, что 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собираются выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Как известно, украинские моряки и суда ВМС Украины были незаконно задержаны россиянами в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

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