В паре с коронавирусом станет агрессивнее: кому из украинцев нужна вакцинация от гриппа

К эпидсезону гриппа уже пора готовиться, говорит эпидемиолог Людмила Мухарская

Несмотря на то, что сейчас внимание всего мира приковано к распространению COVID-19, ведь число зараженных коронавирусом перевалило за 20 млн, отечественные медики просят не забывать, что в Украину этой осенью придут четыре "сезонных" штамма вируса гриппа типов А и В. Три из них являются обновленными.

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По словам инфекционистов, вездесущий ныне коронавирус может стать агрессивней в паре с вирусом гриппа. Но в отличие от коронавируса, от "обычного" гриппа можно вакцинироваться. О том, кому нужно вакцинироваться – говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

К эпидсезону гриппа уже пора готовиться, считает эпидемиолог Людмила Мухарская. В больницах нужно готовить резервы коек, а украинцам – вакцинироваться от гриппа, как только это станет возможным. Это поможет снизить нагрузку на медучреждения.

Первыми подхватить грипп рискуют украинцы со слабым иммунитетом и те, кто "работает с людьми". В обязательном порядке от гриппа вакцинируют медработников, учителей и воспитателей, продавцов и водителей общественного транспорта.

"Вакцинироваться нужно людям с хроническими заболеваниями, например, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких, беременным и пожилым людям. ВОЗ рекомендует, чтобы вакцинацией против сезонного гриппа было охвачено 75% людей пожилого возраста. Эти группы риска совпадают с COVID-19, но по гриппу есть еще дети, которые также могут иметь осложнения", – говорит Мухарская.

Вакцина начинает действовать через неделю и вырабатывает иммунитет на девять месяцев. Поэтому повторять прививку нужно каждый сезон. Прошлогодней вакциной прививаться нельзя. Дату производства и тип вакцины можно проверить.

"На упаковке вакцины и на шприце указано, когда произведена вакцина и какого типа. Также на коробке указан штаммовый состав и указано, что это штаммы на 2020-2021 года", – говорит Мухарская.

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Напомним, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 83 115 украинцев. Кроме того, за прошлые сутки, 10 августа, от коронавируса скончались 29 украинцев, а с начала эпидемии – 1951. Вылечить от COVID-19 удалось 44 934 инфицированных, из них 575 за последние сутки.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Больных по осени считают: медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом".

Больше о том, как пройти тест на коронавирус в домашних условиях, смотрите в сюжете:

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