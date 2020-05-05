В салоны по записи, а в парках больше трех не собираться – Минздрав опубликовал правила посещения

С 11 мая в Украине ослабляют карантин

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В связи с ослаблением в Украине с 11 мая карантинных мер Минздрав разработал правила посещения парков, скверов, парикмахерских и салонов красоты.

Документ опубликован на сайте ведомства.

Парикмахерские и салоны красоты:

обязательный температурный скрининг сотрудников перед началом работы;

прием клиентов будет осуществляться по предварительной записи;

ожидание очереди в заведении запрещено;

парикмахеры должны быть в масках;

дезинфекция после каждого клиента.

Реклама В тренде Эксперт объяснила, мог ли коронавирус выйти из лаборатории

Парки и скверы:

размещение при входе в зоны отдыха правила их посещения;

обеспечение функционирования туалетов на территории зон;

наличие жидкого мыла, антисептиков в них, их регулярная уборка и дезинфекция;

запрещено проведение организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и развлекательных мероприятий;

посетители имеют право пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и группами не более трех человек;

использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении социальной дистанции.

Ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что карантин будет продлен и после 22 мая, но с переходом на следующие этапы послабления ограничительных мер.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама