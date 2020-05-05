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В салоны по записи, а в парках больше трех не собираться – Минздрав опубликовал правила посещения

5 мая, 20:48

Елена Вус

С 11 мая в Украине ослабляют карантин

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В связи с ослаблением в Украине с 11 мая карантинных мер Минздрав разработал правила посещения парков, скверов, парикмахерских и салонов красоты.

Документ опубликован на сайте ведомства.

Парикмахерские и салоны красоты:

  • обязательный температурный скрининг сотрудников перед началом работы;
  • прием клиентов будет осуществляться по предварительной записи;
  • ожидание очереди в заведении запрещено;
  • парикмахеры должны быть в масках;
  • дезинфекция после каждого клиента.

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Парки и скверы:

  • размещение при входе в зоны отдыха правила их посещения;
  • обеспечение функционирования туалетов на территории зон;
  • наличие жидкого мыла, антисептиков в них, их регулярная уборка и дезинфекция;
  • запрещено проведение организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и развлекательных мероприятий;
  • посетители имеют право пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и группами не более трех человек;
  • использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении социальной дистанции.

Ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что карантин будет продлен и после 22 мая, но с переходом на следующие этапы послабления ограничительных мер.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин парк Минздрав правила парикмахерская салон красоты коронавирус ограничения COVID-19

Источник: Сегодня

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