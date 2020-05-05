В салоны по записи, а в парках больше трех не собираться – Минздрав опубликовал правила посещения

В связи с ослаблением в Украине с 11 мая карантинных мер Минздрав разработал правила посещения парков, скверов, парикмахерских и салонов красоты.
Документ опубликован на сайте ведомства.
Парикмахерские и салоны красоты:
- обязательный температурный скрининг сотрудников перед началом работы;
- прием клиентов будет осуществляться по предварительной записи;
- ожидание очереди в заведении запрещено;
- парикмахеры должны быть в масках;
- дезинфекция после каждого клиента.
Парки и скверы:
- размещение при входе в зоны отдыха правила их посещения;
- обеспечение функционирования туалетов на территории зон;
- наличие жидкого мыла, антисептиков в них, их регулярная уборка и дезинфекция;
- запрещено проведение организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и развлекательных мероприятий;
- посетители имеют право пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и группами не более трех человек;
- использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении социальной дистанции.
Ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что карантин будет продлен и после 22 мая, но с переходом на следующие этапы послабления ограничительных мер.
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