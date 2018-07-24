СМИ: В Париже покончила с собой основательница движения Femen

В Париже покончила с собой одна из основательниц женского движения Femen, художница Оксана Шачко. Об этом сообщает Telegram-канал Paris Burns.

"Оксана Шачко (одна из основательниц FEMEN) покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "вы все фейк", – говорится в сообщении.

По словам автора, за последние два года женщина дважды неудачно пыталась совершить самоубийство, но третью попытку все же довела до конца. Каким образом она покончила с собой, не сообщается.

В сообщении говорится, что Шачко последнее время жила в своей парижской квартире и активно общалась с местной богемой. У активистки было много выставок и немало друзей.

Напомним, что Оксана Шачко родилась в Хмельницком 31 января 1987 года. Вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко в апреле 2008 года основала женское движение Femen, которое очень быстро получило известность благодаря своим эпатажным акциям, в ходе которых девушки обнажались по пояс и выкрикивали различные лозунги.

Так, одна из активисток в декабре 2017 года попыталась похитить фигуру Иисуса прямо в Ватикане, выкрикивая лозунги о легализации абортов и расследования случаев педофилии среди католического духовенства.

В марте 2018 года участница Femen обнажила грудь на избирательном участке в Италии во время голосования бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.

Также в январе 2018 года полуобнаженная представительница Femen атаковала президента Чехии Милоша Земана, когда тот пришел на избирательный участок. После того случая чешский президент вернулся на избирательный участок и сказал, что атака активистки движения Femen — большая честь для него.