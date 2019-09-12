В ПАСЕ перенесли утверждение доклада по Крыму: почему это хорошо для Украины

Работа над докладом будет продолжаться и есть шанс на вполне адекватный финальный текст отметил нардеп

Зал заседаний ПАСЕ / Фото: AFP

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации перенес утверждение проекта доклада по оккупированному Россией Крыму. Об этом в Facebook сообщил председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Утверждение проекта резолюции ПАСЕ по поводу крымских татар перенесли на следующее заседание Комитета по вопросам равенства и недискриминации", – говорится в сообщении.

По словам Арьева, докладчик Мануэль Торнаре "готов выслушать Меджлис крымских татар и учесть поправки".

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"Интересно, что перенос поддержали россияне. Они предложили докладчику ПАСЕ посетить Крым, но докладчик сослался на международное право и заявил о невозможности такого визита. Итак, работа над докладом будет продолжаться и есть шанс на вполне адекватный финальный текст. Борьба тоже продолжается", - отметил народный депутат.

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Как известно, сегодня комитет ПАСЕ должен был утвердить проект доклада о Крыме, который окончательно будет рассматриваться на осенней сессии Ассамблеи в октябре.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали Ассамблею усилить давление на Россию из-за нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

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