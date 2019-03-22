В ПЦУ из Московского патриархата перешло 500 приходов

В ПЦУ перешли приходы в Киевской, Николаевской, Винницкой и других областях

Фото: Getty Images

В ПЦУ из Московского патриархата перешло 500 приходов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0b4/4f1/5c50b44f1c8ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0b4/4f1/5c50b44f1c8ac.jpg 2019-03-22T19:33:05+02:00 Украина В ПЦУ перешли приходы в Киевской, Николаевской, Винницкой и других областях

В Православную церковь Украины из Московского патриархата перешло 500 общин верующих. Такие данные приводит сайт Википедии, где публикуется карта переходов.

Так, 21 марта о переходе заявили верующие приходов в Киевской и Николаевской областях. А 17 марта покинули Московский патриархат сразу 13 приходов – четыре в Хмельницкой области, по три – в Житомирской и Волынской, и по одному – в Николаевской, Черниговской и Ровенской областях.

Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что Украина готова пойти на условия Румынской православной церкви, которая хочет обеспечения прав и свобод румынских общин, ради признания ею автокефалии Украинской церкви.

Ранее и в Грузии обсудили церковную ситуацию в Украине. В Тбилиси прибыл управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний и встретился с патриархом Грузии Ильей ІІ.

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