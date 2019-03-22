В ПЦУ из Московского патриархата перешло 500 приходов
В ПЦУ перешли приходы в Киевской, Николаевской, Винницкой и других областях
В Православную церковь Украины из Московского патриархата перешло 500 общин верующих. Такие данные приводит сайт Википедии, где публикуется карта переходов.
Так, 21 марта о переходе заявили верующие приходов в Киевской и Николаевской областях. А 17 марта покинули Московский патриархат сразу 13 приходов – четыре в Хмельницкой области, по три – в Житомирской и Волынской, и по одному – в Николаевской, Черниговской и Ровенской областях.
Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что Украина готова пойти на условия Румынской православной церкви, которая хочет обеспечения прав и свобод румынских общин, ради признания ею автокефалии Украинской церкви.
Ранее и в Грузии обсудили церковную ситуацию в Украине. В Тбилиси прибыл управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний и встретился с патриархом Грузии Ильей ІІ.
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