В ПЦУ из Московского патриархата перешло более 450 приходов
По данным на 8 марта, в ПЦУ перешло 452 религиозных общины
По состоянию на 8 марта в Православную церковь Украины перешло 452 прихода Московского патриархата. Такие данные приводят на сайте Википедии, где опубликована карта переходов к ПЦУ из УПЦ МП.
Так, на протяжении 7 марта Московский патриархат покинули три прихода в Волынской области. 6 марта – по одному приходу из Одесской и Тернопольской области, пять – в Хмельницкой области. Днем ранее решение о переходе приняли верующие прихода в Винницкой области, а накануне – в Волынской и Киевской.
Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что Украина готова пойти на условия Румынской православной церкви, которая хочет обеспечения прав и свобод румынских общин, ради признания ею автокефалии Украинской церкви.
Ранее и в Грузии обсудили церковную ситуацию в Украине. В Тбилиси прибыл управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний и встретился с патриархом Грузии Ильей ІІ.
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