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В ПЦУ из Московского патриархата перешло более 450 приходов

Сегодня, 20:09

По данным на 8 марта, в ПЦУ перешло 452 религиозных общины

Фото: Анастасия Искрицкая
В ПЦУ из Московского патриархата перешло более 450 приходов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/c97/b38/5c4c97b385885.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/c97/b38/5c4c97b385885.jpg Украина По данным на 8 марта, в ПЦУ перешло 452 религиозных общины

По состоянию на 8 марта в Православную церковь Украины перешло 452 прихода Московского патриархата. Такие данные приводят на сайте Википедии, где опубликована карта переходов к ПЦУ из УПЦ МП.

Так, на протяжении 7 марта Московский патриархат покинули три прихода в Волынской области. 6 марта – по одному приходу из Одесской и Тернопольской области, пять – в Хмельницкой области. Днем ранее решение о переходе приняли верующие прихода в Винницкой области, а накануне – в Волынской и Киевской. 

Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что Украина готова пойти на условия Румынской православной церкви, которая хочет обеспечения прав и свобод румынских общин, ради признания ею автокефалии Украинской церкви.

Ранее и в Грузии обсудили церковную ситуацию в Украине. В Тбилиси прибыл управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний и встретился с патриархом Грузии Ильей ІІ.

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Тег переход, московский патриархат, верующие, ПЦУ, приход

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