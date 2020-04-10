В ПЦУ рассказали, как будут в этом году освящать вербу и пасхальные блюда

Общие освящения вербы и пасхальных блюд в храмах и на прихрамовой территории проводить не будут

Вскоре после встречи президента Владимира Зеленского с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием синод ПЦУ принял решение в этом году не проводить в церквях общее освящение вербы и пасхальных блюд. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Учитывая запрет на массовые религиозные мероприятия – обычные общие освящения вербы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории не проводить, чтобы не допускать скопления людей", - говорится в сообщении.

В то же время, в ПЦУ отметили, что во внебогослужебное время не будут отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм.

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В малых населенных пунктах принято решение информировать граждан о проведении освящения пасхальных блюд возле мест проживания – на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением "социальной дистанции". Также ПЦУ будет организовать заблаговременное освящение пасхальных блюд в местах их производства и продажи, с просьбой, чтобы при приобретении верующие были письменно информированы, что их блюда уже освященные.

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"В случае, если миряне не имели возможности в один из перечисленных способов получить благословение вербы, пасхальных блюд – позволить мирянам в день праздника во время после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах, окропить их святой водой", – отмечают в ПЦУ.

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