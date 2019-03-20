В первый день после выборов отключат свет тысячам предприятий по всей стране

Предприятия по всей Украине, в том числе водоканалы, теплоцентрали, госучреждения и госпредприятия останутся без электроэнергии

Фото: pixabay.

В первый день после выборов отключат свет тысячам предприятий по всей стране //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/22a/ec7/5c922aec7e496.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/22a/ec7/5c922aec7e496.jpg 2019-03-20T14:41:00+02:00 Украина Предприятия по всей Украине, в том числе водоканалы, теплоцентрали, госучреждения и госпредприятия останутся без электроэнергии

31 марта заканчиваются договорные отношения поставщика электроэнергии ГП "Укринтерэнерго" с клиентами, которые присоединились к договору о поставке электрической энергии поставщиком "последней надежды". Это предприятия и организации, которые не нашли себе нового поставщика электроэнергии в отведенные государством 90 дней. По информации на сайте "Укринтерэнерго", таковых более 1300 по всей Украине. Среди них – водоканалы, теплоцентрали, государственные учреждения и промышленные предприятия.

В частности, в Киеве кандидаты на отключение – 64 организации, которые не заключили договор с новым электропоставщиком. Об этом поставщик "последней надежды" официально сообщил оператору системы распределения ДТЭК Киевские Электросети. В столице клиентами ГП "Укринтерэнерго" стали коммерческие структуры, государственные и коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города. Среди них 2 предприятия "Укроборонпрома" (завод "Маяк" и ГП "Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов"), "Центр государственного земельного кадастра" (администрирует базу данных всех земельных участков), киностудия Довженко, несколько предприятий КП "Киевпастранс", "Дом-Сервис 19" (дома застройщика Войцеховского на Харьковском шоссе).

В Днепропетровской области должны быть отключены от электропитания 59 потребителей-юридических лиц. Среди них три крупных водопоставщика (Аульский водовод, Марганецкий и Новомосковький водоканалы), КП "Международный аэропорт Кривого Рога", городские КП "Скоростной трамвай" и "Городской троллейбус". А также промышленные предприятия ГП "Токiвський гранитный карьер", ОАО "Синельниковский рессорный завод", ОАО "Криворожский завод горного машиностроения".

Одной из проблем энергорынка сегодня является ситуация с долгами потребителей, которые сейчас получают электроэнергию у поставщика "последней надежды". Так, по итогам первых месяцев работы розничного рынка электроэнергии общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%, сообщает УНИАН. По словам генерального директора Директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольги Буславец, одна из основных причин, по которой поставщики электроэнергии отказываются от заключения договора, – неплатежеспособность клиента.

Напомним, с 1 января 2019 в Украине вступила в действие реформа рынка электроэнергии. Наибольшие изменения коснулись условий поставки электроэнергии для юридических лиц. Предприятия, организации, учреждения, чья договорная мощность электроустановок превышает 150 кВт, в декабре 2018 должны были выбрать себе поставщика электроэнергии и заключить с ним договор на рыночных условиях. Компании, которые не нашли поставщика в новом рынке стали клиентами поставщика "последней надежды", функции которого выполняет ГП "Укринтерэнерго". Согласно закону, поставщик "последней надежды" не имел права отказать в заключении договора и обязан предоставлять услуги по поставке электроэнергии, но не более 90 дней, то есть с 1 января по 1 апреля. Оператор системы распределения обязан немедленно выполнить предписание и прекратить электроснабжение потребителю, получив от поставщика "последней надежды" заявку об отключении потребителя.

Правила работы на рынке, предусматривающие прекращение электроснабжения должникам, действуют во всех европейских странах. Они являются неотъемлемой составляющей свободного рынка электроэнергии.

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