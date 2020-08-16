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В плену в ОРДЛО до сих пор находятся более 200 украинцев

16 августа, 01:54

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Вопрос незаконно удерживаемых на территории оккупированного Донбаса решается на международном уровне

По состоянию на 14 августа пленными поддерживаемых Россией боевиков так называемых ДНР и ЛНР числятся 235 человек. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Радио Свобода".

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"По данным информационного учета Объединенного центра, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях числятся как незаконно лишенные свободы 235 человек", – рассказали в СБУ.

В то же время, по словам представителей ведомства, "вопросы освобождения граждан Украины, которые были незаконно лишен свободы правоохранительными и судебными органами Российской Федерации, выносятся на уровень международных контактов и решаются при участии Министерства иностранных дел Украины".

Что касается России и Крыма, то, по информации адвоката одного из крымчан, которого в России судят по статье о "государственной измене", Николая Полозова, всего в России и оккупированном Крыму удерживают 133 украинских политзаключенных.

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Напомним, на этой неделе глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал в интервью сайту "Сегодня", что очередной обмен пленными и удерживаемыми лицами может пройти в ближайшее время.

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Ранее Кравчук рассказал, с кем именно готов обсуждать судьбу оккупированных территорий.

Видео: "Украина 24"

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Донбасс пленные ОРДЛО
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