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В подъезде, в лифте и переходе: в Кабмине объяснили, где необходимо носить маску

14 апреля, 03:16

Елена Вус

В Минздраве объяснили, что считается "общественным местом"

Министерство здравоохранения предоставило разъяснение относительно понятия "общественное место", где необходимо придерживаться масочного режима во время карантина в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно постановлению Кабмина от 11 марта, общественное место – это часть/части любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы и стадионы.

Общественным местом также считаются:

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  • лифты и таксофоны;
  • помещения и территории медицинских учреждений;
  • помещения и территории учебных заведений;
  • детские площадки; помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
  • подъезды жилых домов;
  • подземные переходы;
  • общественный транспорт;
  • помещения заведений ресторанного хозяйства;
  • помещения объектов культурного назначения;
  • помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
  • стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

Косвенно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса об административных нарушениях:

  • улицы;
  • закрытые спортивные сооружения;
  • скверы, парки;
  • все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

Отмечается, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Так, в Киеве к общественным местам относятся остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них, церкви и 50-метровая зона вокруг них, а также учреждения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающая к ним территория и т. п.

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"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место", – отметили в Минздраве.

Напомним, в Украине 6 апреля вступили в силу новые карантинные ограничения. Украинцам запретили находиться в общественных местах без масок или респираторов и собираться в группы более чем по два человека. А вот людям старше 60 лет и вовсе сказали сидеть дома.

Напомним, что по состоянию на 13 апреля в Украине официально подтверждено 3102 случая заражения коронавирусом.

О том, соблюдают ли правила Минздрава в супермаркетах, смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Минздрав маска коронавирус Кабинет министров COVID-19

Источник: Сегодня

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