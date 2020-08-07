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В поезде Харьков-Рахов мужчина напал на проводника (видео)

7 августа, 10:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

У него не было билета

В поезде, который следовал из Харькова в Рахов, пьяный мужчина напал на проводника.

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Как сообщает PavlovskyNEWS, на одной из станций в вагон проник мужчина без билета. Его заметили проводники.

По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян, еле стоял на ногах и убеждал, что электронный билет у него все же есть. Позже безбилетник резко проявил агрессию – попытался задушить одного из проводников.

Его скрутили и через 15 минут передали полиции. Из-за инцидента отправка состава задержалась.

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(Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика)

Видео: Pavlovsky News
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Ранее мы сообщали, что в Сумской области правоохранители задержали банду воров, которые орудовали в поездах по всей Украине. В основном ночью злоумышленники на машине добирались до населенных пунктов других областей и покупали билеты на поезд в кассе или в интернете. С помощью специального ключа они проникали в купе и быстро опустошали чемоданы пассажиров.

Также напомним, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать.

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железная дорога поезда безбилетник Украина проводник вагоны нападение
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