В поезде Харьков-Рахов мужчина напал на проводника (видео)

В поезде, который следовал из Харькова в Рахов, пьяный мужчина напал на проводника.
Как сообщает PavlovskyNEWS, на одной из станций в вагон проник мужчина без билета. Его заметили проводники.
По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян, еле стоял на ногах и убеждал, что электронный билет у него все же есть. Позже безбилетник резко проявил агрессию – попытался задушить одного из проводников.
Его скрутили и через 15 минут передали полиции. Из-за инцидента отправка состава задержалась.
(Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика)
Ранее мы сообщали, что в Сумской области правоохранители задержали банду воров, которые орудовали в поездах по всей Украине. В основном ночью злоумышленники на машине добирались до населенных пунктов других областей и покупали билеты на поезд в кассе или в интернете. С помощью специального ключа они проникали в купе и быстро опустошали чемоданы пассажиров.
Также напомним, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать.
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