Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В поисках газа: как найти залежи на глубине более 6 км

Спецпроект
19 июня, 09:39

"Укргаздобыча" за год открыла пять новых месторождений, установив рекорд в современной истории Украины

Между открытием газового месторождения и использованием газа в домах украинцев проходят годы. Даже чтобы пробурить скважину, добыть и очистить газ, проложить газопровод к дому, надо много времени и средств. Но сначала надо найти само месторождение. Несмотря на то что Украина занимает четвертое место в Европе по объемам добычи газа и третье – по доказанным запасам, найти и разведать новое месторождение – дело не из простых. На практике две из трех разведочных скважин бурятся безрезультатно, поэтому от точности и качества полученных данных на этапе поиска зависит успешность бурения. Программа "Утро с Украиной" увидела собственными глазами, как профессионалам крупнейшей в Центральной и Восточной Европе газодобывающей компании – "Укргаздобыча" – удается находить газовые месторождения под землей.

Хотя в мире уже добыли под сотню триллионов кубометров газа, до сих пор нет даже единого понимания – его залежи возникли органическим или неорганическим путем. Сложность поиска газа обусловлена ​​тем, что месторождения формируются в различных геологических условиях. Если когда-то газ сам поднимался из верхних залежей недр по трещинам в земной коре, то сейчас геологоразведочные работы проводят даже на глубинах более 6 км. Успех зависит от правильного прогнозирования зон залегания газа и их структуры. При этом известно, что газ находится в пористых породах, скапливаясь в так называемых ловушках, ограничивающих перемещение углеводородов и воды в пространстве.

"Только после того, как геологи убедились, что под землей действительно может быть газ, начинаются полевые работы на площади. Ищут, кстати, не сам газ, а природные ловушки, которые имеют микропустотное пространство, где газ может накапливаться... Если взять губку и подробно посмотреть, она имеет пористое пространство, множество пористого пространства, не заполненного ничем... В земле то же самое, только составленное жестким каркасом из песчинок", – наглядно объясняет процесс поиска газа руководитель департамента геофизики "Укргаздобычи" Григорий Кашуба.

При прогнозировании, поиске и разведке газа применяют различные геологические, геофизические и геохимические методы исследований. В частности, чтобы найти микропустоты с газом, проводят своеобразное УЗИ земной коры – посылают звуковой сигнал. Сначала по области, которую исследуют, вручную разматывают кабели с датчиками. Затем с помощью специальных машин создают вибрацию на поверхности земли и отслеживают распространения этих колебаний. В зависимости от структуры породы акустический сигнал по-разному отражается. Датчики принимают информацию, затем материал, записанный сейсмической станцией в поле, передают на базу, переписывают на специальные устройства, визуализируют и анализируют.

Специалисты оценивают ресурсы и запасы углеводородов. Ресурсы – это ожидаемое количество газа в месторождении. Такие данные используют для планирования поисковых и разведочных работ, но есть только определенные шансы, что они подтвердятся. А запасы – это количество газа, находящегося в нефтегазоносных пластах выявленных месторождений. Однако стоимость получения газа из этих запасов может быть очень разной и зависит от расположения месторождения, глубины залегания пластов с газом и других факторов. Неотъемлемая часть геологоразведочного процесса – бурение скважин. Его проводят, чтобы изучить породу на глубинах, недоступных для исследования другими методами, а также чтобы испытать газоносные горизонты.

"Соотношение успешных и неуспешных скважин на новых месторождениях составляет, по статистике, одна к трем. То есть две скважины из трех могут оказаться пустыми, а стоимость одной скважины – это, примерно, если это восток Украины, – от 10 до 15 млн долларов", - уточняет Роман Опимах, директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

Несмотря на всю сложность и дороговизну поиска газа, за прошлый год "Укргаздобыча" открыла пять новых месторождений, что стало наибольшим показателем за всю историю современной Украины. Кстати, как мы сообщали ранее, за пользование недрами "Укргаздобыча" платит ренту и в местные бюджеты, она идет на ремонт дорог, строительство школ и другие социальные нужды.



 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, месторождение, Укргаздобыча, добыча газа

Вы сейчас просматриваете новость " В поисках газа: как найти залежи на глубине более 6 км". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Без химии: 10 народных средств от комаров

Делай тело: как сжечь жир на животе

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Портнов подал первый иск против Порошенко

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо

Германия в ООН посоветовала России посмотреть на себя

Экс-глава Нафтогаза оказался совладельцем гостиницы Hyatt в Киеве

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Сегодня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

17 июня, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь