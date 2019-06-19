В поисках газа: как найти залежи на глубине более 6 км

"Укргаздобыча" за год открыла пять новых месторождений, установив рекорд в современной истории Украины

Между открытием газового месторождения и использованием газа в домах украинцев проходят годы. Даже чтобы пробурить скважину, добыть и очистить газ, проложить газопровод к дому, надо много времени и средств. Но сначала надо найти само месторождение. Несмотря на то что Украина занимает четвертое место в Европе по объемам добычи газа и третье – по доказанным запасам, найти и разведать новое месторождение – дело не из простых. На практике две из трех разведочных скважин бурятся безрезультатно, поэтому от точности и качества полученных данных на этапе поиска зависит успешность бурения. Программа "Утро с Украиной" увидела собственными глазами, как профессионалам крупнейшей в Центральной и Восточной Европе газодобывающей компании – "Укргаздобыча" – удается находить газовые месторождения под землей.

Хотя в мире уже добыли под сотню триллионов кубометров газа, до сих пор нет даже единого понимания – его залежи возникли органическим или неорганическим путем. Сложность поиска газа обусловлена ​​тем, что месторождения формируются в различных геологических условиях. Если когда-то газ сам поднимался из верхних залежей недр по трещинам в земной коре, то сейчас геологоразведочные работы проводят даже на глубинах более 6 км. Успех зависит от правильного прогнозирования зон залегания газа и их структуры. При этом известно, что газ находится в пористых породах, скапливаясь в так называемых ловушках, ограничивающих перемещение углеводородов и воды в пространстве.

"Только после того, как геологи убедились, что под землей действительно может быть газ, начинаются полевые работы на площади. Ищут, кстати, не сам газ, а природные ловушки, которые имеют микропустотное пространство, где газ может накапливаться... Если взять губку и подробно посмотреть, она имеет пористое пространство, множество пористого пространства, не заполненного ничем... В земле то же самое, только составленное жестким каркасом из песчинок", – наглядно объясняет процесс поиска газа руководитель департамента геофизики "Укргаздобычи" Григорий Кашуба.

При прогнозировании, поиске и разведке газа применяют различные геологические, геофизические и геохимические методы исследований. В частности, чтобы найти микропустоты с газом, проводят своеобразное УЗИ земной коры – посылают звуковой сигнал. Сначала по области, которую исследуют, вручную разматывают кабели с датчиками. Затем с помощью специальных машин создают вибрацию на поверхности земли и отслеживают распространения этих колебаний. В зависимости от структуры породы акустический сигнал по-разному отражается. Датчики принимают информацию, затем материал, записанный сейсмической станцией в поле, передают на базу, переписывают на специальные устройства, визуализируют и анализируют.

Специалисты оценивают ресурсы и запасы углеводородов. Ресурсы – это ожидаемое количество газа в месторождении. Такие данные используют для планирования поисковых и разведочных работ, но есть только определенные шансы, что они подтвердятся. А запасы – это количество газа, находящегося в нефтегазоносных пластах выявленных месторождений. Однако стоимость получения газа из этих запасов может быть очень разной и зависит от расположения месторождения, глубины залегания пластов с газом и других факторов. Неотъемлемая часть геологоразведочного процесса – бурение скважин. Его проводят, чтобы изучить породу на глубинах, недоступных для исследования другими методами, а также чтобы испытать газоносные горизонты.

"Соотношение успешных и неуспешных скважин на новых месторождениях составляет, по статистике, одна к трем. То есть две скважины из трех могут оказаться пустыми, а стоимость одной скважины – это, примерно, если это восток Украины, – от 10 до 15 млн долларов", - уточняет Роман Опимах, директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

Несмотря на всю сложность и дороговизну поиска газа, за прошлый год "Укргаздобыча" открыла пять новых месторождений, что стало наибольшим показателем за всю историю современной Украины. Кстати, как мы сообщали ранее, за пользование недрами "Укргаздобыча" платит ренту и в местные бюджеты, она идет на ремонт дорог, строительство школ и другие социальные нужды.





Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В поисках газа: как найти залежи на глубине более 6 км". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"