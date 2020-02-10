В поисках кулинарных сокровищ

В отличие от других съедобных грибов, плодовые тела трюфелей растут под землей, на расстоянии 10, а то и 50 см от поверхности почвы. Поэтому даже самые опытные сборщики, которые знают ориентиры, указывающие на грибные места, не обходятся без животных, способных унюхать лесной деликатес. Еще с XV века в Италии и во Франции для поиска трюфелей начали тренировать свиней и собак. И те, и другие способны учуять характерный аромат за десятки, а то и сотни метров! Но при этом, у собак есть ряд преимуществ: будучи послушными исполнителями, они подзывают хозяина к находке лаем, в то время как хрюши, того и гляди, норовят сами полакомиться добычей; кроме того, собаки способны без усталости преодолевать куда более долгие маршруты.

Подбор специалистов

На роль искателей подходят любые собаки. Разве что представители классических охотничьих пород, бывает, любят отвлекаться от выискивания грибов на выполнение своих "прямых обязанностей" – погоню.

Обучение четверолапых может длиться от месяца до года. Здесь очень многое зависит от врожденных способностей собаки и того, насколько развиты ее поисковые навыки к началу тренировок. В любом случае, подготовка "профессионалов", работающих на плантациях, и "любителей", которые ищут грибы в естественных условиях, в Европе обходится недешево. Но стоимость подземного "кулинарного золота" с лихвой компенсирует затраты.

Классические методы

Традиционно трюфельных собак воспитывают со щенячества. Для этого выбирают целый помет. Соски кормящей собаки смазывают минимальным количеством трюфельного сока или отвара, чтобы с самого начала грибной аромат ассоциировался с пищей. Позже чуток сока добавляют к корму. Вводят такой специфический "прикорм" очень аккуратно, поскольку слишком сильный запах может отвратить щенка от его еды.

Еще один из подходов – припрятывание любимого собакой лакомства вместе с кусочком трюфеля. Когда у питомца возникает стойкая ассоциация между двумя запахами, в укромном месте оставляют только гриб, вкусняшку же вручают как награду после успешного поиска.

В ходе обучения щенков и молодых собак используют также разнообразные контейнеры с трюфелем внутри. Когда собака привыкает к новому предмету, его прячут и побуждают животное к поиску. Получив искомое благодаря грибному запаху, щенок вновь обретает свою любимую игрушку.

Поохотимся на родине?

В Украине обучение собак поиску трюфелей – дело весьма непривычное, как минимум, в силу чрезвычайной редкости этого гриба, внесенного, к слову, в Красную книгу. Трюфельные месторождения в наших лесах известны единицам собирателей – да еще диким кабанам, которые с удовольствием поедают этот гастрономический фетиш. Промышленное же выращивание с помощью препаратов, содержащих споры трюфелей, – дело весьма хлопотное, небыстрое и еще не отрегулированное законодательно.

"Будучи выпускником сельскохозяйственного вуза, я живо интересовался вопросом возможности выращивания трюфелей в Украине, – рассказывает заводчик Виктор Бурдейный, учредитель питомника Trumplin, – и с удовольствием занялся бы тренировкой собак-"трюфельниц". Но пока что знания о том, где искать и как производить трюфели, остаются уделом узких специалистов. Можно ли, в таком случае, научить четверолапых друзей искать привычные нам лесные грибы? Это вполне возможно, по крайней мере, опыт моих знакомых был успешен!"

Прокачка "нюхательной мышцы"

Чем лучше развито обоняние собаки и умение находить припрятанные предметы – тем выше вероятность обучить питомца "тихой охоте". Но даже в том случае, если хозяин не планирует какого-то специфического воспитания, базовые упражнения по nose work – тренировке обоняния – пойдут любимцу на пользу, ведь большинство информации собаки воспринимают именно через нос.

"Играя со щенком, вы можете давать ему такие практические задания, – объясняет кинолог, эксперт Royal Canin Наталия Поливанчук. – Возьмите вечернюю порцию корма и спрячьте крокеты в карманы старых штанов или же заверните их в любое покрывало. Пустите щенка, чтобы он начал искать корм. Будьте внимательны – не оставляйте его с этим заданием наедине, он может увлечься и начать разрывать ткань. Проследите и убедитесь, чтобы щенок не съел неподходящие предметы, такие как пуговицы, застежки или куски ткани. Подобные игры помогут качественно прокачать "нюхательную мышцу" вашего питомца. Проводите больше времени вместе и тогда у вас не будет проблем с контактом с вашей собакой".

Обучение – с осторожностью

Обучая собак подавать голос, когда те учуют объект с грибным запахом, натирая грибом апортировочный предмет и используя прочие похожие упражнения, вполне возможно добиться успеха. При этом следует учесть важный нюанс: наиболее рационально тренировать собаку на поиск конкретного вида съедобного гриба, который наиболее часто встречается в окрестных лесах. Ведь точно так же, как трюфели имеют свой неповторимый аромат, каждый из видов грибов отличает свой особый запах. Приучение лишь к одному из них обезопасит от контакта питомца с несъедобными и ядовитыми грибами.

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