В полиции отчитались о борьбе с подпольными "казино"

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За сутки 17 января правоохранители пресекли деятельность 8 незаконных игорных заведений, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В течение 17 января подразделения полиции пресекли деятельность 8 игорных заведений: по одному в Полтавской, Запорожской, Закарпатской и Харьковской областях, а также по два в г. Днепр и в Киеве", – указывается в сообщении.

Полицейские изъяли 127 единиц игорного оборудования, в том числе 105 единиц компьютерного оборудования, 8 игорных автоматов и 14 единиц другого оборудования общей стоимостью около 400 тыс. грн.

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Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков 20 декабря заявил, что Кабмин принял постановление, согласно которому с этого дня все игорные заведения прекращают функционирование.

Как сообщалось 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Напомним, месяц назад, 19 декабря, законопроект не набрал нужного количества голосов . Тогда "за" проголосовали только 213 депутатов, и документ был отправлен на доработку.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Украинцам разрешат азартные игры, но не всем и не везде: в чем суть нового закона" .

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