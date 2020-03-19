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В полиции показали, как ловили нарушителей карантина: видео рейдов по маршруткам

19 марта, 13:51

Сергей Мартынец

Только за первые сутки карантина уже пойманы десятки нарушителей

Пока люди стоят в километровых очередях на маршрутки и штурмуют автобусы, правоохранители только за первые сутки карантина поймали 32 нарушителя и составили административные протоколы. Нарушали не только водители общественного транспорта, но и незакрытые заведения общепита, передает пресс-служба МВД.

Отмечается, что на улицы населенных пунктов страны вывели более 15 тысяч полицейских. Они вместе с нацгвардейцами и спасателями продолжают превентивные меры и охрану общественной безопасности для противодействия распространению коронавируса.

"Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности, больше всего в Донецкой области", – рассказал замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

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Он уточнил, что на нарушителей составляют админпротоколы по статье 44-3 (Нарушение правил карантина): 10 – в Донецкой области, семь – в Киеве, шесть – в Херсонской области, 3 – в Киевской области, по два – в Полтавской и Черниговской областях, по одному – в Одесской и Черновицкой областях.

Видео: Нацполиция

Как сообщали новости "Сегодня", с 18 марта правительство ввело серьезные ограничения для общественного транспорта: закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах – не более 20. Однако в первый же день эти ограничения привели к коллапсу, огромным очередям и даже конфликтам среди пассажиров. В то же время в МВД сделали предупреждение перевозчикам, что полиция будет следить за тем, сколько они возят людей.

На днях Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, устанавливающий и уголовную ответственность, и административную для тех, кто нарушает карантинные меры. Читайте подробнее, как будут наказывать нарушителей карантина в Украине.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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маршрутки нарушители карантин полиция

Источник: Сегодня

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