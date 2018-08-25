В полиции появился новый департамент: чем он занимается

Сегодня, 10:28

Первый замглавы Нацполиции объяснил, почему "воры в законе" пока что вольготно чувствуют себя в Украине


В Украине в структуре Национальной полиции был создан департамент стратегических расследований, и сейчас идет активная работа по комплектации региональных подразделений департамента. Об этом рассказал на своей странице в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Несколько цифр. За 7 месяцев этого года задокументирована преступная деятельность 179 ОГ (организованных преступных групп – Ред,) и преступных организаций. Для сравнения, за весь 2017 год – 116", – рассказал Аброськин.

По его словам, уже отобраны оперативные работники в управление Одесской и Днепропетровской областей, которые начнут работать уже в сентябре. Следующий шаг – создание управлений в Киеве, Киевской и Львовской областях.

"На территории нашей страны согласно природным особенностям каждой области действуют преступные организации по разным направлениям преступной деятельности, которые контролируют "воры в законе". Основная задача новосозданного департамента – именно борьба с ними во взаимодействии с другими оперативными подразделениями полиции", – объяснил Аброськин.

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Превый замглавы Нацполиции отметил, что "воры в законе" вольготно чувствуют себя в Украине в том числе из-за "очень демократичных миграционных законов и либерального отношения". Как результат, заявил Аброськин, на сегодняшний день только в Киеве находятся "более десяти "воров в законе".

"В бизнесе есть такое понятие, как KPI (ключевой показатель эффективности – Ред.). Так вот, ключевой показатель эффективности новосозданного департамента – "воры в законе", лидеры преступных организаций должны сидеть за решеткой или должны быть выдворены за пределы нашей страны", – заявил Аброськин.

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Ранее главаря преступной группировки, нарушившего запрет въезда на территорию Украины, правоохранители задержали в Трускавце.

Также полиция Киева задержала "вора в законе" по кличке "Хидир". По данным оперативников, он намеревался контролировать воров из квартир и частных домов.

Напомним, что из Украины выдворили представителя "вора в законе", который руководил наркотрафиком. Злоумышленник несколько лет находился в международном розыске.
преступность, опг, воры в законе, Аброськин, Нацполиция

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"Сегодня"

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