В полиции рассказали, как изменилось количество ДТП в Украине по сравнению с прошлым годом

Сегодня, 12:34

С начала 2018 года в стране произошли 81 тысяча аварий

Фото: dosie102.te.ua
Фото: dosie102.te.ua

На протяжении семи месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба ГУНП Украины.

"В прошлом году на патрулирование дорог вышли экипажи патрульной полиции и группы реагирования патрульной полиции. И мы уже имеем положительные сдвиги. Количество ДТП по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 8 тысяч. Это – реальные результаты работы блока превенции в течение семи месяцев этого года", – рассказал Князев.

Он отметил, что в 2017 году за указанный период было зарегистрировано более 89 тысяч ДТП, в 2018 году – около 81 тысячи аварий. Кроме того, правоохранители зафиксировали уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – с 14 тысяч в 2017 году до 12 тысяч – в 2018-м. В то же время глава Нацполиции отметил, что в нескольких областях государства зафиксировано увеличение количества ДТП, начиная с 21 июля этого года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. 

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине
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