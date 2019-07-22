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В полиции рассказали, как прошел день выборов в стране

22 июля, 12:16

За минувшие сутки полиция обеспечила своевременное реагирование на 23 тысяч заявлений и сообщений о правонарушениях

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Иллюстрация. Фото: Нацполиция

На внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады почти 74 тысячи сотрудников полиции были привлечены к мероприятиям по обеспечению общественного порядка и безопасности во время голосования. При этом правоохранители не допустили снижения качества и эффективности выполнения задач по противодействию преступности. Так, практически все особо тяжкие преступления против жизни полицейские раскрыли в первые часы после совершения. Разыскано 39 детей. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины, передает пресс-служба ведомства.

По словам Сергея Князева, всего за минувшие сутки полиция обеспечила своевременное реагирование на 23 тысяч заявлений и сообщений о правонарушениях. Из них более двух тысяч имели криминальный характер.

В то же время полицейские раскрыли почти все особо тяжкие преступления в первые часы после их совершения.

В частности, правоохранители установили лиц, причастных к совершению двух умышленных убийств и двух покушений на убийства. Кроме того, полицейские оперативно раскрыли 5 из 6 совершенных фактов причинения тяжких телесных повреждений.

Также параллельно с обеспечением общественной безопасности во время выборов полицейские раскрыли четыре из пяти совершенных разбойных нападений, шесть ограблений, 42 кражи и 7 угонов транспортных средств.

Кроме того, в Кривом Роге полицейские задержали местного жителя, который повредил помещение синагоги и оставил записки с угрозами в адрес верующих.

Также в этом же городе задержан местный житель по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки.

Всего за прошедшие сутки в полицию поступили сообщения о 42 пропавших детей. Сейчас 39 из них полицейские уже разыскали и вернули домой.

Также за сутки полицейские разоблачили 59 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Прекращено почти 2,5 тысячи фактов нарушения дорожного движения, из которых 295 – управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Отметим, по состоянию на 11:30 Центральная избирательная комиссия обработала уже более половины электронных протоколов на выборах в парламент Украины-2019, по результатам которых уверенно лидирует политическая партия "Слуга Народа".

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, полиция, голосование

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