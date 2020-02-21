Налили выпить в Киеве, а проснулся в Одессе: как украинцев похищают на вокзалах

В Одесской области задержали вербовщиков, заманивавших людей в трудовое рабство / Фото: Нацполиция

В Украине за прошлый год полиция выявила 135 фактов торговли людьми с целью трудовой эксплуатации. В одном отдельном случае число пострадавших может исчисляться десятками. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал начальник профильного департамента Нацполиции Артем Крищенко.

"Если в прошлые годы мы фиксировали немалое число фактов сексуальной эксплуатации, то сейчас динамика изменилась, – говорит Крищенко. – Подавляющее число уголовных производств – это трудовая эксплуатация. К примеру, в прошлом году полицией выявлено 135 фактов торговли людьми с целью трудовой эксплуатации".

По данным полицейских, своих жертв злоумышленники принудительно отправляют работать на фермы, частные стройки и сельхозпредприятия.

"Приведу совсем свежий пример. В Житомирской области лица ромской национальности подыскивали людей, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков, без определенного места жительства, знакомились с ними, но в итоге эксплуатировали, заставляя работать на стройках лишь за еду. Когда мы получили информацию об этом, то была организована операция по освобождению. Пострадавших оказалось 25 человек. Подозреваемые задержаны, идет следствие. Один из них, кстати, находился в розыске в Беларуси", – рассказал нам Крищенко.

Читайте также: В Винницкой области арестовали современных рабовладельцев

Начальник департамента Нацполиции уточняет, что есть и такие примеры, где из трудового рабства были освобождены и 60 человек, и 120. А только в прошлом году по уголовным производствам, связанным с торговлей людьми, потерпевшими признаны 145 мужчин, но не редко к трудовой эксплуатации привлекаются женщины.

"Если говорить об освобождении 120 человек, то с некоторыми из них дельцы познакомились на центральном железнодорожном вокзале Киева, наливали им выпить, после чего потерпевший просыпался уже не в столице, а в Одессе. Причем все эти люди усиленно охранялись, периметр был закрытым от посторонних глаз, охранялся с помощью оружия и собак. Одному из мужчин удалось сбежать, но его быстро догнали и долго избивали. Работать заставляли на поле у одного из фермеров, который был в сговоре с похитителями", – рассказал Артем Крищенко.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как украинцы могут обезопасить себя, устраиваясь на работу за границей.

Ранее "Сегодня" также писали, что жители Одесской области захватили в рабство десятки людей. Подробности – в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram