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В полиции рассказали о начале подготовки ко второму туру выборов

Сегодня, 15:39

В то же время полиция продолжает нести службу в усиленном режиме

Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua.
В полиции рассказали о начале подготовки ко второму туру выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0a0/a56/5ca0a0a564470.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0a0/a56/5ca0a0a564470.jpg Украина В то же время полиция продолжает нести службу в усиленном режиме

Полиция начинает расчет сил и средств для работы во время второго тура президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Во вторник, 2 апреля, во время видеоселекторного совещания, председатель Нацполиции Украины Сергей Князев поставил задачу руководителям территориальных подразделений обеспечить проведение качественных расчетов личного состава.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что необходимо предусмотреть минимальный уровень комфорта для работников, задействованных для охраны избирательных участков.

В то же время полиция продолжает нести службу в усиленном режиме.

Напомним, Во время проведения выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта, полиция зарегистрировала 2690 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в период с 31 марта по 2 апреля было открыто 71 уголовное производство и составлено 50 административных протоколов.

При этом больше всего сообщений о нарушениях получили полицейские Днепропетровской области – 356, Киева – 317, Донецкой области – 264, Одесской – 222, Харьковской – 218, Полтавской – 124 и Киевской – 116.

В основном, сообщения касались незаконной агитации – 152, фотографирования бюллетеней – 149, подкупа избирателей – 61, повреждения бюллетеней – 39, а также ложных сообщений о минировании – 18, попыткой вынести бюллетень с участка – 13.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные ЦИК. 

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Тег выборы, нарушения, полиция, выборы 2019

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