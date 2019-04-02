В полиции рассказали о начале подготовки ко второму туру выборов
В то же время полиция продолжает нести службу в усиленном режиме
Полиция начинает расчет сил и средств для работы во время второго тура президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
Во вторник, 2 апреля, во время видеоселекторного совещания, председатель Нацполиции Украины Сергей Князев поставил задачу руководителям территориальных подразделений обеспечить проведение качественных расчетов личного состава.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что необходимо предусмотреть минимальный уровень комфорта для работников, задействованных для охраны избирательных участков.
В то же время полиция продолжает нести службу в усиленном режиме.
Напомним, Во время проведения выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта, полиция зарегистрировала 2690 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в период с 31 марта по 2 апреля было открыто 71 уголовное производство и составлено 50 административных протоколов.
При этом больше всего сообщений о нарушениях получили полицейские Днепропетровской области – 356, Киева – 317, Донецкой области – 264, Одесской – 222, Харьковской – 218, Полтавской – 124 и Киевской – 116.
В основном, сообщения касались незаконной агитации – 152, фотографирования бюллетеней – 149, подкупа избирателей – 61, повреждения бюллетеней – 39, а также ложных сообщений о минировании – 18, попыткой вынести бюллетень с участка – 13.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные ЦИК.
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