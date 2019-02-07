В полиции рассказали о нарушениях избирательного законодательства
Всего с начала президентской избирательной кампании полиция открыла 19 уголовных производств
За минувшие сутки Национальная полиция Украина открыла еще 3 уголовных производства по информации о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Как отмечается, всего с начала президентской избирательной кампании полиция открыла 19 уголовных производств.
"8 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства. В частности, 1 уголовное производство открыто по ст. 159-1 (Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума) Уголовного кодекса, еще 5 – по ст. 160 (Подкуп избирателей) УК Украины", – говорится в сообщении Нацполиции. .
Кроме того, открыто 11 уголовных производств, связанных с проведением избирательной кампании. В частности, 7 уголовных производств были открыты по ст. 296 (хулиганство). Еще 2 – по ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), а также 1 – по ч. 2 ст. 365 УК Украины.
Помимо этого полицейские составили 170 административных материалов по фактам нарушения в избирательной сфере.
С начала избирательной кампании, стартовавшей 31 декабря 2018 года, полиция зафиксировала уже 652 сообщения о происшествиях, связанных с выборами.
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