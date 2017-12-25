В полиции рассказали о серии покушений на копов

Сегодня, 19:52

Аброськин пообещал, что люди, которые покушались на сотрудников полиции, понесут наказание

Фото: Facebook Вячеслава Аброськина
Фото: Facebook Вячеслава Аброськина

За два дня, 24-25 декабря, в Украине произошло два покушения на сотрудников полиции, виновники которых будут обязательно найдены и наказаны.

Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

"Два дня и два покушения на жизнь сотрудников полиции с использованием гранат и взрывных устройств", – припомнил он.

Так, 24 декабря утром в Днепре при взрыве во время открытия входных дверей квартиры получила ожоги и ранения разной степени тяжести молодая женщина, инспектор-криминалист, капитан полиции.


Фото: Facebook Вячеслава Аброськина

Фото: Facebook Вячеслава Аброськина

Уже сегодня, 25 декабря, в Харькове, из-за заложенной гранаты произошел взрыв машины полицейского. Во время осмотра места происшествия обнаружен еще ряд взрывных устройств. К счастью, сотрудник полиции не пострадал.

"В настоящее время проводятся неотложные следственные и розыскные действия. Причастные к совершению этих преступлений будут обязательно установлены и привлечены к ответственности. Это только дело времени. Когда преступник совершает  покушение на жизнь правоохранителя – это уже последний его шаг к невозвращению назад", – резюмировал он.

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Напомним, в Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали деньги. Взрыв банкомата произошел в селе Покотиловка.

Также в Харькове трое неизвестных в камуфляжной форме взорвали и обчистили банкомат.
Харьков, днепр, покушение, полиция

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"Сегодня"

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