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Домашнее насилие в Украине: кто больше подвергается семейным преступлениям

7 января, 07:20

Игорь Серов

По данным Минсоцполитики, за 9 месяцев 2019 погибших - более 700 человек

/ Фото: Unsplash

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В Украине от домашнего насилия ежегодно погибает больше людей, чем наших бойцов на Донбассе. Об этом сообщил замглавы Минсоцполитики Сергей Нижинский.

"За 9 месяцев 2019 года от домашнего насилия погибли 777 человек, 305 из них – дети. Еще 117 детей были убиты своими матерями во время родов. Это нужно менять", – заявил Сергей Нижинский. – Заработает национальная горячая линия для пострадавших и свидетелей домашнего насилия. Также мы введем единый реестр жертв домашнего насилия. Он позволит получать целостную картину и координировать работу ведомств по отношению к пострадавшим".

В Нацполиции нам сообщили, что их статистика кардинально отличается от данных Минсоцполитики.

"У нас цифры другие, – сказал нам помощник главы Нацполиции Андрей Ткачев. – За 9 месяцев 2019 года от домашнего насилия пострадали 1225 человек. Из них мужского пола – 215, женского – 926. Речь идет о потерпевших от уголовных правонарушений. Нанесений тяжких телесных повреждений зарегистрировано 76 – 32 пострадавших мужчины, 40 женщин и 4 ребенка".

При этом, по словам Ткачева, погибших – единицы.

"Не знаю, откуда взялась цифра 777. По нашим официальным данным, погибших чуть более 60", – говорит он.

Как рассказали нам в полиции, сейчас в стране работают 45 специальных групп, которые выезжают на вызовы, связанные именно с домашним насилием.

"Они работают круглосуточно, но в основном только в облцентрах. Распределены по стране в зависимости от необходимости, – рассказали нам полицейские. – За 2 месяца группы сделали 12 тысяч выездов. Каждый месяц в полицию обращается около 11 тысяч человек. Число обращений растет. По сравнению с 2017 годом количество вызовов возросло на 20%. Это связано с тем, что люди стали больше доверять полиции и в стране появилось больше механизмов защиты. Для нас это хорошие показатели. Плохо, если бывают повторные вызовы. Это говорит о том, что где-то мы еще недорабатываем. Кстати, в каждом регионе своя специфика. Например, в западных регионах ближе к зиме больше вызовов. Мужчины-заробитчане в это время, как правило, возвращаются домой и соответственно растет число таких случаев".

Напомним, с 1 декабря в Киеве заработал телефон доверия для граждан, которые страдают от домашнего насилия. За две недели на горячую линию поступило 270 звонков.

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преступность полиция телефон доверия Министерство социальной политики домашнее насилие

Источник: Сегодня

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