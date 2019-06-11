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В полиции вычислили, откуда поступают ложные сообщения о минированиях

11 июня, 14:41

Из-за ложных сообщений о минировании только за вчера эвакуировали более 32 тысяч украинцев

Фото: пресс-служба полиции Одесской области
Фото: пресс-служба полиции Одесской области.

За минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Представьте себе правоохранителям пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена", – написал Аброськин. 

По его словам, большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий из почтового сервиса с присвоенному IP-адресу в указанный временной период, принадлежащему ООО, которое зарегистрировано в РФ.

Отметим, что во вторник, 11 июня, в Днепропетровской области неизвестные сообщили о минировании 160 объектов инфраструктуры. Среди них: торговые центры, больницы и вокзалы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области. А немного ранее в Днепре из-за сообщения о бомбе эвакуировали сотрудников городской мэрии.

Кроме того, в понедельник, 10 июня, "заминировали" аэропорт "Жуляны"

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Тег полиция, минирование, Украина, Аброськин

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