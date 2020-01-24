В Польше двоих украинцев приговорили к 50 годам тюрьмы

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Двое украинцев проведут за решеткой в Польше по 25 лет – такой приговор им вынес Окружний суд Замостья за убийство 26-летней женщины.

Как сообщает kurierlubelski.pl, преступление было совершено 10 июня 2017 года, когда трое мужчин убили свою знакомую, с которой в тот день отдыхали на природе недалеко от польского города Грубешов.

26-летняя женщина после выпитого алкоголя начала требовать от трех соотечественников вернуть ей долг – перед этим она одолжила им крупную сумму. Напоминание разъярило мужчин, и они решили убить ее – кредитора вывели "поговорить", в сторону от других участников пикника.

После этого ее затянули в подвал и начали душить, а когда жертва потеряла сознание, ее завернули в покрывало и на автомобиле вывезли к пруду. Там привязали к ее телу 15-килограммовый камень и бросили в воду, а потом все трое вернулись к компании и сообщили другим, что их знакомую "депортировали, и в Польшу она больше не вернется".

Тело погибшей обнаружили через неделю после убийства, когда оно всплыло на поверхность. Двое подозреваемых были задержаны через несколько часов после "находки" – мужчины попались на пункте пропуска на украинской границе. Третий соучастник убийства сбежал из Польши раньше и разыскать его пока не смогли.

Задержанным грозило пожизненное заключение, но суд решил дать им по 25 лет тюрьмы каждому. Приговор еще не вступил в законную силу и скорее всего будет обжалован, причем обеими сторонами процесса – прокуратура будет требовать пожизненного срока, а адвокаты – уменьшения срока.

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