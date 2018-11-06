В Польше мошенник превратил украинских заробитчан в рабов

Более полутысячи человек были лишены документов и зарплат, подвергались оскорблениям и избиениям

В Польше правоохранители задержали 42-летнего местного гражданина, который организовал мошеннический "бизнес" – принуждал сотни иностранцев, в том числе и украинцев, к тяжелым работам.

Его жертвами стали 540 человек, которые не получили как минимум 4,5 млн злотых (более 33,3 млн грн) заработной платы и других выплат, сообщает "Польское радио".

Мошенник по объявлениям находил для работы на стройках поляков, а также граждан Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы.

Из числа потенциальных жертв отбирали тех, кому больше нужна была работа, а также поддающихся влиянию и манипуляциям. Таких работников фирма ловкача отправляла на работу на стройки в Польше и Швеции.

Соглашения с работниками не подписывали или составляли на непонятном для гастарбайтеров языке, часто отнимали паспорта и другие документы, зарплату не платили вообще или выдавали только ее небольшую часть.

Тем работникам, которые заикались о зарплате, угрожали депортацией или беспочвенно обвиняли в краже, подавая заявления в правоохранительные органы. Мошенник даже устраивал "обязательные" рабочие собрания, где запугивал, унижал, оскорблял и даже бил работников.

По данным следствия, с 2016 года до осени 2018-го обманщик использовал для принудительных работ, самое меньшее, 540 человек, а невыплаченная зарплата и другие выплаты достигли 4,5 млн злотых.

Чтобы запутать "следы" денег, мошенник открыл сотни банковских счетов, по которым осуществлял десятки операций. Ему предъявлено обвинение в торговле людьми, за что ему грозит минимум три года лишения свободы. Любопытно, что двум его помощницам грозит до 10 лет заключения за отмывание средств.

Напомним, в НБУ подсчитали, сколько валюты присылают заробитчане в Украину. Как оказалось, объем денежных переводов в нашу страну от трудовых мигрантов в январе-июле 2018 года составил 6,35 млрд долларов, а до конца года планируется 11 млрд.

В то же время Национальный банк Украины ожидает, что в 2019 году украинские заробитчан" будут все меньше рваться в Польшу.