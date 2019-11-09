В Польше задержали украинского активиста по запросу России

У задержанному не пускают консула и не предоставляют адвоката

/ Фото: Facebook

В Польше на пограничном пункте "Дорогуск", задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека и ветерана АТО Игоря Мазура с позывным "Тополь". Задержание случилось по запросу Российской Федерации, сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, к украинцу не пускают консула и не предоставляют ему адвоката.

"В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о взятии нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию", – говорится в сообщении Денисовой в Facebook.

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Она призвала МИД содействовать немедленному освобождению Мазура, который является общественным активистом и участником российско-украинской войны на Донбассе.

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О задержании Мазура также написал волонтер Роман Синицын. По его словам, Тополь воевал против россиян под Сухуми и в Чечне, а затем уже на Донбассе.

Напомним, пару недель назад российские пограничники задержали 60-летнего украинца, которого обвинили в попытке провезти на полуостров наркотики.

Ранее "Сегодня" сообщали об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, в рамках которого Кремль вернул на родину 35 украинских граждан, среди которых были 24 моряка ВМС, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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