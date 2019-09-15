В Польше задержаны украинцы из "спецслужбы" за контрабанду янтаря (фото)

Украинцы после задержания представлялись сотрудниками спецслужбы, но это им не помогло

Польские силовики. Фото: facebook.com/CBA

В Польше снова задержали украинцев за контрабанду янтаря. В Варшаве местные силовики провели спецоперацию и в их руках оказались шесть человек, среди которых двое граждан Украины. Примечательно, что украинцы называли себя сотрудниками спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба Центрального антикоррупционного бюро (ЦБР) этой страны.

"13 сентября 2019 года в рамках специальной операции сотрудники Центрального антикоррупционного бюро в Варшаве задержали 6 человек, в том числе двух граждан Украины, утверждающих, что они являются сотрудниками украинских спецслужб. Спецоперация, проводимая ЦБР, касается контрабанды большого количества янтаря на территорию Республики Польша", – говорится в сообщении.

Теперь материалы по данным лицам будут направлены в прокуратуру.

Реклама

Как пишет польская газета Zycie podkarpackie, очевидцы рассказали, что задержание произошло около 18:00 на стоянке перед одним из ресторанов: силовики взорвали в заведении шумовые гранаты, после чего несколько человек пытались уехать на автомобилях с украинской регистрацией, но не успели.

В тренде В Украине еще больше похолодает: синоптики уточнили прогноз погоды

Как сообщали новости "Сегодня", в мае в Польше за контрабанду наркотиков судили украинцев. Двое мужчин и женщина перевозили наркотики из Испании в Россию.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет. Больше узнайте из сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама