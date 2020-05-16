В Польшу – пешком: на границе открыли пункт пропуска "Шегини"

С 16 мая в Украине возобновил работу пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Он единственный на украинском-польском участке, где оборудован пеший переход. Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

Сейчас граждан пропускают только в пешем порядке. До введения карантина государственную границу в этом пункте пропуска за сутки пешком пересекало около 2 тысяч человек.

"По состоянию на 08.00 16 мая через границу пропущено почти 400 человек. Всем гражданам, прибывшим на вход в Украине в обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Для людей, прибывших в Украину, предусмотрен двухнедельный карантин. Кроме госпитализации в обсерваторах граждане могут согласиться на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "ДИЙ ВДОМА", - говорится в сообщении.

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Также в ГПСУ напомнили, что на вход в Украине действуют ограничения в отношении иностранцев и лиц без гражданства (кроме определенных категорий). В то же время ограничений по выходу с территории Украины нет. Однако стоит учесть, что Польша со своей стороны ввела дополнительные меры, в частности прохождение двухнедельного карантина.

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Напомним, ранее Кабинет министров в связи с распространением коронавирусной инфекции закрыл пункты пропуска, которые расположены на границе с Польшей, Румынией и Молдовой.

Кроме того, из-за карантина в Украине закрыто 107 пунктов пропуска – почти половина из ныне действующих.

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О том, как украинцы относятся к продлению карантина – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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