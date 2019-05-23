В польском Кракове у гражданки Украины пытаются отнять ребенка: соцсети
В детском садике воспитатели заметили у ребенка следы от ожога и обратились в полицию
В польском городе Краков "не по-детски" разгорается скандал. По информации пользователей Facebook, у гражданки Украины, проживающей в этом городе, пытаются отнять ребенка.
Как оказалось, трехлетний ребенок обжегся утюгом и пошел в садик. Заметив следы ожога, воспитатели обратились в полицию. После этого, на основании дела по факту "халатного отношения к ребенку", ребенка отняли у родителей. Было назначено судебное слушание, но его провели раньше и без ведома родителей. Сейчас мать и отца из Украины хотят лишить их родительских прав. При этом уже появилась женщина, якобы готовая взять ребенка под опеку.
Как сообщают знакомые этой семьи, домой к ним полиция не ходила, родители – люди приличные, как и их жилищные условия. Однако полиция никого из окружения мамы не опрашивает.
Пользователи Facebook крайне возмущены такой ситуацией
И всячески пытаются найти выход из данной ситуации
В то же время, появилась информация, что у ребенка не единичный ожог, а как минимум два ещё старых – на руках и возле глаза.
"И если и дошло до этой ситуации, то проблема однозначно не в утюге", – сказано в одном из сообщений.
Новости "Сегодня" будут следить за развитием ситуации.
А тем временем напомним, в начале мая мальчика забрал от матери Анастасии, гражданки Украины, его отец датчанин, и содержал его в посольстве Дании в Киеве, намереваясь вывезти за границу. Мама доступа к ребенку не имела.
После вмешательства МИД Украины родители двухлетнего мальчика Даниэля, которого удерживали в посольстве Дании в Киеве, договорились о дальнейшем совместном воспитании сына, ребенок и мать покинули посольство.
Как сообщалось ранее, в Харькове гражданин Франции похитил своего ребенка и пытался вывезти его из Украины.
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