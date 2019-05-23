Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В польском Кракове у гражданки Украины пытаются отнять ребенка: соцсети

23 мая, 18:19

В детском садике воспитатели заметили у ребенка следы от ожога и обратились в полицию

Фото: pixabay.com

В польском городе Краков "не по-детски" разгорается скандал. По информации пользователей Facebook, у гражданки Украины, проживающей в этом городе, пытаются отнять ребенка.

Как оказалось, трехлетний ребенок обжегся утюгом и пошел в садик. Заметив следы ожога, воспитатели обратились в полицию. После этого, на основании дела по факту "халатного отношения к ребенку", ребенка отняли у родителей. Было назначено судебное слушание, но его провели раньше и без ведома родителей. Сейчас мать и отца из Украины хотят лишить их родительских прав. При этом уже появилась женщина, якобы готовая взять ребенка под опеку.

Как сообщают знакомые этой семьи, домой к ним полиция не ходила, родители – люди приличные, как и их жилищные условия. Однако полиция никого из окружения мамы не опрашивает.

Пользователи Facebook крайне возмущены такой ситуацией

И всячески пытаются найти выход из данной ситуации

В то же время, появилась информация, что у ребенка не единичный ожог, а как минимум два ещё старых – на руках и возле глаза.

"И если и дошло до этой ситуации, то проблема однозначно не в утюге", – сказано в одном из сообщений.

Новости "Сегодня" будут следить за развитием ситуации.

А тем временем напомним, в начале мая мальчика забрал от матери Анастасии, гражданки Украины, его отец датчанин, и содержал его в посольстве Дании в Киеве, намереваясь вывезти за границу. Мама доступа к ребенку не имела.

После вмешательства МИД Украины  родители двухлетнего мальчика Даниэля, которого удерживали в посольстве Дании в Киеве, договорились о дальнейшем совместном воспитании сына, ребенок и мать покинули посольство.


Как сообщалось ранее, в Харькове гражданин Франции похитил своего ребенка и пытался вывезти его из Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Польша, ребенок, украинец, краков, опекун

Вы сейчас просматриваете новость " В польском Кракове у гражданки Украины пытаются отнять ребенка: соцсети". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инсценировавший собственное похищение ребенок все объяснил

Сегодня, 07:49

Мальчик утверждал, что ему распылили в глаза газ, а затем заперли в машине

В Ровенской области ребенок погиб под "лавиной" песка

Сегодня, 03:03

Один из братьев-близнецов вернулся домой, а другой остался копать землянку, которая обвалилась

Смерчи и наводнения: на Польшу обрушилась непогода

Вчера, 19:43

В ряде польских воеводств на юге произошло подтопление жилых домов, а на востоке повредило более 100 зданий

Мать на пути из роддома забыла ребенка в такси

Вчера, 10:38

Малыша доставили в больницу для осмотра, после чего вернули родителям

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Ученые доказали способность кошек к лечению

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Легко ли избавиться от грибка на ногтях и насколько он опасен

8 фраз, которые бросает мужчина, у которого остыли чувства

Как бег влияет на мужские гормоны?

Жители пригорода Одессы установили на дороге устрашающий знак

Как быстро избавиться от заложенности носа подручными средствами

Ученые раскрыли пищевую тайну Средневековья

Гороскоп на 24 мая

Лото-Забава - грай та вигравай!

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Сегодня, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Сегодня, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

Польза и вред зеленого лука
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь