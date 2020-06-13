В Полтаве блогер остановил самолеты квадрокоптером и получил 5 лет тюрьмы

Беспилотники все чаще появляются на "вооружении" у разных категорий граждан

На днях Киевский райсуд Полтавы приговорил 35-летнего местного жителя к 5 годам тюрьмы за то, что тот время от времени ради забавы запускал над военным аэродромом свой квадрокоптер.

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Как рассказала сайту "Сегодня" спикер прокуратуры Полтавской области Людмила Иващук, местный житель ради развлечения несколько раз запустил квадрокоптер, чем помешал военным совершать полеты.

"По данным следствия, мужчина на протяжении 2019-2020 годов запускал собственный квадрокоптер над военным аэродромом в Полтаве. Такие действия сделали невозможным совершение полетов подразделениями авиации", – сообщила прокуратура Полтавской области.

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Как уточнили в прокуратуре, мужчина был осужден на 5 лет, но от отбывания наказания освобожден – ему назначили трехлетний испытательный срок.

"Суд учел искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступлению, а также то, что он имеет на содержании двух несовершеннолетних детей", – сообщили в прокуратуре.

Также, по данным следствия, мужчина имел свой интернет-ресурс, для которого и снимал свои развлечения с квадрокоптером.

Как сообщают правоохранители, за последнее время беспилотники были на "вооружении" у многих нарушителей.

Например, в Госпогранслужбе в конце прошлого года отрапортовали, что в распоряжении контрабандистов появились квадрокоптеры, которые смогут взять "на борт" 17 кг груза. К примеру, сигарет.

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По данным юристов, в ближайшие годы число инцидентов с применением квадрокоптеров будет неуклонно расти.

"Таких случаев становится все больше и больше, причем на всей территории Украины, – говорит адвокат Иван Либерман. – Часто это связано с вмешательством в частную жизнь. Фигурируют в этом и псевдожурналисты, и активисты".

По словам Либермана, часто бывает, когда квадрокоптеры запускают над частным жильем.

"Верхние границы пространства над домом законодательством не определены. Но если информация о частной жизни куда-то попала и люди остались недовольны этим, то это может быть предметом судебного рассмотрения", – говорит Либерман.

Адвокат считает, что в ближайшее время чиновники озаботятся тем, чтобы ограничить использование квадрокоптеров:

"Могут установить границы высоты, установят ограничения на использование летательных аппаратов с определенной оптикой".

Напомним, ранее в Укроборонпроме представили первый украинский военный квадрокоптер:

Видео: Укроборонпром

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