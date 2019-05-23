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В Полтаве презентовали уникальное издание "Энеиды" Котляревского

23 мая, 23:09

Это единственная в мире книга с дарственной подписью автора


Уникальное издание "Энеиды" Котляревского презентовали сегодня на родине писателя в Полтаве. Это единственная в мире книга с дарственной подписью автора. Увидеть раритет воочию выстроилась очередь из любителей, "Сегодня" тоже. Почему сначала подпись писателя считали ненастоящей расскажет кореспондент Елена Орлова.

Так в бронированной машине под усиленной охраной привозят раритет на книжную выставку. В руки берут только в специальных перчатках.

"Вот сейчас я держу перед вами третье издание "Энеиды" 1809 года. Елизавете Ивановне Бибиковой в знак уважения и преданности от сочинителя", – зачитывает автограф главный хранитель фондов литературно мемориального музея Ивана Котляревского Евгения Строха.

Это единственное в мире издание "Энеиды" Котляревского с дарственной подписью автора. Ученые рассказали "Сегодня", что владелица книги была женой русского гвардия капитана. Книгу Котляревский подписал ей в Полтаве.

Сначала литературоведы решили, что автограф – не настоящий. Но после графологической экспертизы стало ясно – подписал "Энеиду" сам Котляревский.

"Цифру три и букву "зе" Котляревский писал очень низко, опуская верхнюю петлю. Под лупой это прекрасно видно", – поясняет главный хранитель фондов литературно мемориального музея Ивана Котляревского Евгения Строх.

Уникальное издание "Энеиды" показывают очень редко. А широкой публике – так вообще впервые.

Охраняют книгу не зря. Стоит она немало.

"Энеиды" этого года издания – 1809, примерно до двухсот тысяч гривен стоят, но без автографа, главная ценность – его автограф. Она одна единственная", – говорит главный хранитель фондов литературно мемориального музея Ивана Котляревского Евгения Строх.

В очереди к "Энеиде" стоят ценители и издатели со всей Украины. Посмотреть вблизи можно, а вот коснуться нельзя. Поэтому все с камерами. "Сегодня" также не удержались и сделали фото на память.

Напомним, в 2017 году по "синей" ветке (Куреневско-Красноармейской) киевского метро два месяца курсировали уникальные тематические вагоны, созданные специально для проекта "Энеида".

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Тег книга, котляревский, Энеида

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Сегодня

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