В Полтавской области двое детей выпали из окон: один ребенок погиб

В обоих случаях дети выпали из окон после того, как опирались на противомоскитные сетки

В Полтавской области из окон выпали два малолетних мальчика, один погиб, второй в тяжелом состоянии находится в больнице. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Первый инцидент зафиксирован в Кременчуге, где в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что вчера, около 19:20 по улице Квартал № 297 с 9-го этажа выпал ребенок.

"При выезде на месте происшествия установлено, что мальчик 2015 года рождения, находясь в квартире вместе со своей мамой, вылез и оперся на противомоскитную сетку на окне спальной комнаты, после чего выпал из окна. Во время проведения реанимации бригадой медиков малолетний ребенок скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении полиции.

Подобный случай также вчера произошел в Горишних Плавнях, где в полицию поступило сообщение диспетчера скорой медицинской помощи о том, что по проспекту Героев Днепра, около 23:40 из окна 3-го этажа выпал ребенок 2015 рождения. Наряд полиции, выехавший на место происшествия установил, что ребенок выпал из окна, опершись на противомоскитную сетку.

"Ребенок был направлен в городскую больницу на обследование с телесными повреждениями в виде перелома правой бедренной кости. Состояние тяжелое", – добавили в пресс-службе ведомства.

Полиция проводит проверку фактов и устанавливает обстоятельства происшествий.

Ранее сообщалось, что накануне в Киевской области за сутки из окон выпали двое детей. В частности, в городе Вишневом инцидент произошел из-за неосторожности матери, которая вышла на лестничную площадку, оставив ребенка одного в квартире.

Ранее в столице произошел жуткий случай, который шокировал многих горожан. В квартире многоэтажки на проспекте Тычины на Березняках нашли мертвыми мужчину и женщину, а рядом с трупами родителей несколько дней жила двухлетняя девочка.

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