В помощь родителям: какие иконы могут помочь в воспитании детей

Икона «Млекопитательница». Монастырь святого Герасима Иорданского

В жизни человека, как бы ни складывались обстоятельства и судьба, есть или были родители. Становясь сами родителями, мы порой попадаем в трудные обстоятельства, не знаем, как лучше поступить, и думаем, как бы поступили наш отец или наша мама? Нам, взрослым, тоже нужна поддержка и помощь — как в воспитании детей, так и в отношениях с близкими. Для христианина лучший пример для подражания — это Христос, Богородица и святые угодники Божии.

Новости "Сегодня" решили познакомить вас с уникальными и малоизвестными иконами, связанными с жизнью Святого Семейства. Пресвятая Богородица, любящая и заботливая мать и жена, Иосиф — супруг и "приемный земной" отец для Богомладенца Иисуса. Эти образы передают уникальность момента жизни — семьи, материнства и отцовства, детства, заботы и любви, первых шагов и первого опыта. Мы надеемся, что они станут молитвенным окном для общения со святыми, и вы получите скорую помощь, утешение и вразумление для построения христианской семьи.

Редкая икона "Первые шаги Иисуса Христа": скорая помощница в воспитании детей

Образ Пресвятой Богородицы "Первые шаги" — икона крайне редкая. О ней только недавно узнали современные иконописцы и уже пишут этот трогательный образ. Сюжет, написанный на иконе, очень интересный и необычен тем, что говорит о детстве и юности Христа, тогда как об этом в святых книгах написано крайне скупо. Икона "рассказывает", как на одном из привалов по пути в Египет Спаситель сделал первые шаги.

Необычность иконы еще и в том, что Христос — уже не младенец, каким мы привыкли видеть его в классической иконографии. Спаситель написан трогательным ребенком под пристальным вниманием своей заботливой Матери. Он протягивает Ей Свои ручки, и она бережно страхует Его в первых попытках самостоятельных шагов.

Икона находится в монастыре святого Герасима Иорданского. Монастырь почитаем Православной церковью и основан еще в V веке на юге Иорданской долины. Грот, в котором подвизался преподобный Герасим, по преданиям, и был тем самым местом остановки Святого Семейства на пути в Египет. Потому неудивительно было предположить, что и икона "Первые шаги" написана именно в этом монастыре.

С обителью связано рождение еще одной замечательной иконы. Согласно евангельской традиции, на этом месте в пещере останавливалось на ночлег Святое Семейство (Мария, Иосиф и младенец Иисус). Они спасались бегством от злобы царя Ирода, который приказал убить всех младенцев до одного года, чтобы не допустить появление Мессии. В ту ночь Мария кормила грудью младенца Иисуса. Это событие запечатлено здесь иконой Божией Матери "Млекопитательница".

Также в монастыре сохранилась древняя фреска с изображением Иисуса, Девы Марии и Иосифа. Хотелось обратить внимание на уникальную и важную икону, появившуюся как следствие "вседозволенности" современного мира. Это икона — "Моление (плач) Иисуса Христа об абортах", написанная игуменом Хризостом. Перед иконой совершают молебен о грехе аборта.

Икона "Первые шаги" — это нежный образ, полный умиления и любви. Перед ней молятся за детей, просят Царицу Небесную защитить их и оградить от всякого зла, о помощи в первых шагах в учебе, в получении полезного и нужного опыта жизни. Такая икона станет идеальным подарком для православной семьи, у которой есть дети, или семейным парам, которым еще предстоит стать родителями. При должном отношении, искренней вере и молитве у этой иконы были случаи исцелений от заболеваний опорно-двигательного аппарата. Также перед иконой молятся о здравии детей, страдающих различными недугами.

Икона "Первые шаги" не одинока. Икона с таким же сюжетом встречается и в греческой иконографии. Образ сохранился в Леймоносском монастыре на Лесбосе.

Редкий сюжет. Икона сохранилась в монастырях Святой земли и Болгарии Реклама

"Святое Семейство путешествует"

В православной традиции Иосифу, мужу Марии, отводится скромное место. Поэтому на православных иконах его изображают редко (исключение — сю­жеты, на которых он дол­жен быть обязательно, например, на иконе Рождества Христова). Термин "Святое Семейство" взят из западной традиции. Начиная с XVIII века многие западные идеи попали и на православную почву. Яркий пример этому икона "Святое Семейство путешествует". По стилистике она явно католическая, хотя написана православным иконописцем.

Семья. Икона XVIII века

Румынский чудотворный образ: всегда на вас смотрит и умеет предвидеть будущее

Икона "Первые шаги" со Святой земли — не единственная в своем роде. Есть похожая икона и в православном румынском монастыре Сихэстрия Вороней (Manastirea Sihastria Voronei). Различие состоит только в том, что на этом образе Пресвятая Богородица ведет Младенца Иисуса Христа за руку.

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Уникальность иконы. Впервые в румынской иконографии изображена Дева Мария, держащая Сына не на руках. Этим образом она передает заботу о своем ребенке. Сын полностью доверяет ей, а мать направляет его несмелые шаги. Эта икона показывает нам, почему Мать Господа "более почетна, чем херувимы, и более славна, чем серафимы", потому что именно она направляла шаги "к Тому, Кто заботится обо всем существе".

Эта уникальная икона написана монахом этого монастыря в 1861—1876 гг. Когда мастер начал писать икону, ему уже было 100 лет, а завершил через 15 лет. Интересно, что с тех самых пор икона ни разу не реставрировалась. И по сей день находится в первозданном виде и в идеальном состоянии.

Еще одна особенность ее в том, что Божья Матерь смотрит на верующих, предстоящих перед образом, и где бы вы ни стояли — она смотрит прямо на вас.

Икона считается чудотворной. Монахи рассказывают, что она имеет и дар предсказывать бедствия. В 80-х годах икона предупреждала о землетрясении — начала плакать. Из глаз Христа на иконе текли настоящие слезы! Многие люди говорят о чудесах и исцелениях по искренним молитвам Господу у этой иконы.

Икона. Имеет дар предсказания

Отцовский образ: Иосиф Обручник

Хотелось бы отдельно остановиться на болгарской иконе "Иосиф с юным Христом и столярными инструментами".

История. Иосиф Обручник, как известно из Нового Завета, обрученный муж Пресвятой Богородицы. По прямой линии был из рода Давида-царя, Иосиф жил в бедности в глухом городке Назарете. О жизни его, кроме обстоятельств рождения Христа, известно мало. Был плотником, который стал приемным отцом Христа. Фигурирует в сценах младенчества Иисуса и в некоторых сценах из жизни Девы Марии.

Согласно житию, он скончался в возрасте около 100 лет, скорее всего, вскоре после посещения Иерусалима с 12-летним Иисусом. После этого упоминаний о нем уже нет.

Иосиф — это символ самоотверженного, смиренного в своей участи человека. Имя Иосиф Плотник, Святой Иосиф (с иврит. Йосеф-Эль — "да умножит Бог"). 80-­лет­ним стар­цем он был из­бран пер­во­свя­щен­ни­ка­ми хра­ни­те­лем дев­ства Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, дав­шей обет без­бра­чия. О во­пло­ще­нии через Нее Сы­на Бо­жия ему воз­ве­стил Ан­гел. Позже по ука­за­нию Ан­ге­ла он бе­жал с Ма­те­рью Бо­жи­ей и Бо­гом­ла­ден­цем в Еги­пет, спа­саясь от ца­ря Иро­да. В Егип­те он жил с Де­вой Ма­ри­ей и Иисусом, за­ра­ба­тывая на Их про­пи­та­ние тру­дом плот­ни­ка.

Благодаря трудам святой Терезы Авильской Иосифа стали почитать святым. Его религи­озный образ можно встретить в искусстве Италии и Испании. Атрибуты Иосифа — это лилия (символ целомудрия); различные столярные инструменты и расцветший прут; он ведет Младенца Христа за руку или держит его на руках.

Земной отец Спасителя Иосиф обделен вниманием, и икон написано не так много. Но его роль в жизни и воспитании Христа велика. Эта болгарская икона есть одним из ярких образов, который олицетворяет отцовскую любовь.

Роль отца в жизни ребенка очень важна. Этот образ поможет родителям, особенно отцам, в воспитании и напутствии детей.

Уникальность. Иосиф обучает Иисуса ремеслу

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