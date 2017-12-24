В понедельник до +10, но с дождями: какую ждать погоду на католическое Рождество

Начало недели для украинцев будет не только выходным, но и теплым, прогнозируют синоптики

В понедельник на большей части территории Украины пройдут дожди, и лишь на Юге будет солнечно и теплее всего – до 10 градусов тепла. Такой прогноз погоды на начало недели дали в Укргидрометцентре.

Западные регионы страны "зальют" дожди. Днем там будет 6-8 тепла, местами до 9 градусов, а ночью – 2-4 выше нуля.

В Центральных областях днем 5-7, ночью 2-4 тепла. Также прогнозируется дождь.

Прохладней всего будет на Севере, Северо-Востоке и Востоке страны. Днем там будет 2-4 тепла, ночью будет опускаться до одного градуса мороза. Такая прохладная температура заденит и Полтавскую область.

А вот на Юге синоптики обещают солнце и до 10 тепла. Ночью правда, немного прохладней 2-4, в Крыму до 6 тепла.

Как сообщалось, синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах.

Недавно эксперты рассказали о декабрьской погоде в Киеве, указав, что тепло, как в октябре. Был установлен новый температурный рекорд. По данным климатологов, пока что декабрь не хочет "впускать" в столицу метеорологическую зиму (она приходит, когда среднесуточная температура воздуха стабильно переходит через отметку в 0°С в сторону снижения).