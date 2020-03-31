В последний день марта погода удивит температурными качелями: где ударят морозы (карта)

В Украине сегодня, 31 марта, в большинстве регионов будет сухо. Только в северных областях и Карпатском регионе ожидаются небольшой снег, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"31 марта в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в северных областях и Карпатском регионе небольшой снег", – говорится в сообщении.

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Температура в стране установится на уровне 1-6 градусов тепла, в юго-восточных областях – 7-12 градусов тепла. А вот в Карпатах значительно похолодает – до 7-12 градусов мороза. Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Кроме того, новости "Сегодня" опубликовали прогноз погоды на весь 2020 год.

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