В посольстве США в Украине оригинально почтили память Тараса Шевченко (видео)

В Украине сегодня, 9 марта, отмечают 206 день рождения легендарного поэта Тараса Шевченко. В честь праздника сотрудники Посольства США и украинская группа Spiv Brativ вместе почтили доработок Шевченко.

Слова известного стиха "Тече вода з-під явора" музыканты положили на свою мелодию и исполнили песню по-новому.

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Видео: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Ранее мы писали, что скульптуру Кобзаря, к изготовлению которой приложили руку девять тысяч человек из полусотни стран, выставили в столичном Доме профсоюзов. Мастер из Винницкой области заканчивал ее во времена Майдана и там же позволял поупражняться всем желающим.

А в прошлом году во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко установили необычный рекорд – 407 бандуристов исполнили стихотворения Кобзаря. Для этого со всей области съехались более 30 коллективов, от школ искусства до известных капелл. Самому младшему исполнителю – восемь лет, а самому старшему – почти 70. Они играли и пели известные шевченковские "Заповіт" и "Реве та стогне Дніпр широкий" в современной аранжировке.

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