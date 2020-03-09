Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

В посольстве США в Украине оригинально почтили память Тараса Шевченко (видео)

9 марта, 11:10

Тина Наринецкая

Сегодня отмечают 206 день рождения поэта

В Украине сегодня, 9 марта, отмечают 206 день рождения легендарного поэта Тараса Шевченко. В честь праздника сотрудники Посольства США и украинская группа Spiv Brativ вместе почтили доработок Шевченко.

Слова известного стиха "Тече вода з-під явора" музыканты положили на свою мелодию и исполнили песню по-новому.

Реклама

Видео: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Ранее мы писали, что скульптуру Кобзаря, к изготовлению которой приложили руку девять тысяч человек из полусотни стран, выставили в столичном Доме профсоюзов. Мастер из Винницкой области заканчивал ее во времена Майдана и там же позволял поупражняться всем желающим.

В тренде
Температурные качели и дожди: погода в Украине испортится (карта)

А в прошлом году во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко установили необычный рекорд – 407 бандуристов исполнили стихотворения Кобзаря. Для этого со всей области съехались более 30 коллективов, от школ искусства до известных капелл. Самому младшему исполнителю – восемь лет, а самому старшему – почти 70. Они играли и пели известные шевченковские "Заповіт" и "Реве та стогне Дніпр широкий" в современной аранжировке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео США посольство Шевченко песня Украина тарас шевченко стих

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплата
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплатаПолитика
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Заморозки и летнее тепло: весна удивит украинцев температурными качелями
Заморозки и летнее тепло: весна удивит украинцев температурными качелямиУкраина
Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный момент
Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный моментУкраина
Страшное ДТП под Киевом: столкнулись грузовик с легковушкой, три человека погибли
Страшное ДТП под Киевом: столкнулись грузовик с легковушкой, три человека погиблиПроисшествия
"Многое мы просто не успели": Гончарук записал обращение к украинцамПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...