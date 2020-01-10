"В поведении иранцев ощутима нервозность": эксперт о гибели самолета МАУ

Иран находится в напряженных отношениях с США, с конца 2019 ситуация балансировала на грани перехода к открытому конфликту

Место крушения. Фото: twitter.com/elizapalmer

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Следствие по делу о гибели в Иране украинского Boeing 737 авиакомпании МАУ не будет быстрым. Об этом сайту "Сегодня" сказал сооснователь Центра исследований Африки Александр Мишин.

По его словам, трагедия с украинским самолетом имеет много измерений, в частности политическое и техническое. Выступления лидеров США, Канады и Великобритании о возможном случайном поражении самолета МАУ ракетой "земля-воздух" базируются на разведывательной информации от их спецслужбы. Безусловно, компетентные канадские и британские органы подробно изучают ситуацию, потому что в катастрофе погибли граждане этих стран.

По его словам, Украина получает информацию о катастрофе и от американской стороны.

"Нет сомнения, что правительство Германии также занимается исследованием инцидента, но Берлин полагается на детали расследования, проводимого непосредственно в Иране. Технические эксперты, в частности, из Украины, участвуют в нем, и Тегеран в рамках международных конвенций, в частности Чикагской конвенции о международной авиации, сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами", – говорит эксперт.

Александр Мишин подчеркивает, что процесс следствия будет длительным, звучат сведения о сроках в 1-2 месяца по расшифровке данных черных ящиков, поэтому только тогда можно будет получить сведения о точных причинах трагического события.

"Но и здесь есть нюансы, потому что в поведении иранцев ощутима нервозность, и что за ней кроется, однозначно сложно сказать. Иран находится в напряженных отношениях с США, с конца 2019 ситуация балансировала на грани перехода длительного опосредованного конфликта между сторонами к открытому противостоянию, и только на днях началась деэскалация. В таких взрывоопасных обстоятельствах Украине необходимо сохранять сдержанную позицию, тщательно мониторить ситуацию в регионе, действия внерегиональных сил, и одновременно тщательно анализировать все сведения, поступающие о печальном инциденте, чтобы составить полноценную картину вокруг катастрофы. Пока не будут экспертами на месте установлены все обстоятельства, говорить о каких-то окончательных 100% версиях произошедшего преждевременно. Нужно утолить эмоции и набраться терпения, хотя это очень непросто в условиях турбулентной информационной среды", – подытожил эксперт.

Напомним, ряд зарубежных СМИ сообщили, что самолет компании МАУ, следующий рейсом из Тегерана в Киев, был сбит через несколько минут после взлета двумя ракетами комплекса "Тор-М1". Как известно, 29 ЗРК "Тор-М1" и 1200 ракет 9М331 к ним были поставлены Россией Ирану в 2006 – начале 2007 года.

Также сообщалось, что было опубликовано возможное видео поражения ракетой украинского Boing, падения и взрыва авиалайнера.

Кроме того, напомним, что премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон прямо заявили, что украинский самолет мог быть сбит ракетой класса "земля – воздух".

При этом добавим, что глава иранского управления авиации назвал версию с ракетой ненаучной.

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