В приюте бездомных животных рассказали, как спасти "братьев меньших" от гибели

На сегодняшний день не известно точное количество бездомных собак и кошек в Украине

В пятницу 13 лучше вообще не вылезать из-под одеяла / Фото: Pixabay

Активисты призывают власть и общество не быть равнодушными к проблеме бездомных животных в Украине. Об этом шла речь на пресс-конференции, целью которой было привлечь внимание к негосударственным приютам для бездомных животных.

Директор Design.lab, активистка-волонтер Антонина Прохорова отметила, что на сегодняшний день не известно точное количество бездомных собак и кошек в Украине, но, по ее словам, это тысячи и тысячи животных.

"Через неделю станет очень холодно, и все они будут на грани смерти. И очень хотелось бы кого-то из них спасти. И это в наших силах. Вы можете это сделать", - отметила волонтер.

Она призвала не быть равнодушными к животным, которые встречаются на улице, не проходить мимо, накормить, а по возможности забрать домой.

"Очень хотелось бы, чтобы наш народ был чуточку добрее и смотрел по сторонам, потому что рядом может кто-то умирать, кто-то может нуждаться в вашей помощи, и вы можете быть последним, кого видит это животное. И именно вы можете его спасти. И берегите своих животных", - сказала Прохорова.

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Руководитель приюта для бездомных животных "Сириус" Александра Мезинова обратила внимание на проблемы негосударственных приютов для животных из-за недостаточного финансирования и отсутствия должного внимания со стороны государства.

По ее словам, 21 октября исполнится 19 лет, как действует приют "Сириус". Мезинова добавила, что за это время удалось пристроить в "хорошие руки" около 5 тыс. животных, а 8 тыс. – оказать необходимую медицинскую помощь и спасти от гибели.

"В нашем приюте сейчас около трёх тысяч животных, более 1000 вольеров. Мы являемся крупнейшим приютом в Украине. К сожалению, в нашей стране содержать приют, еще и такой большой, – это почти за гранью возможностей. Приюты просто выживают, как могут. Например, нашему приюту выделяется 300 тысяч гривен в год для содержания животных, тогда как наш приют нуждается в 600-700 тысячах гривен в месяц", – подчеркнула Мезинова.

По ее словам, в приюте постоянно есть проблемы из-за недостатка медикаментов, ветпрепаратов, кормов, с финансированием клиник, проводящих стерилизацию. Кроме того, периодически возникает проблема с оплатой счетов за поставки электричества.

При этом, как подчеркнула Мезинова, приют все время пополняется, ведь количество прибывших животных больше пристроенных в дома.

"Мы видим, что у нашего забора то ящики, то мешки стоят с котятами, щенками. Мы видим привязанных животных. Нам перебрасывают через трехметровый забор животных. Это – бесконечная история, особенно в осенний, весенний периоды, и таким образом приют все время увеличивается", – пояснила она.

Как утверждает руководитель приюта, большинство животных, которые попадут в приюты, – это результат безответственности людей. В частности, в "Сириусе" очень много животных, которые оказались на улице, потому потерялись.

"Это беда, потому что животное на улице ждет голод, холод, его ждут неадекватные люди, к сожалению. По статистике, в первые часы домашние животные, которые потерялись, погибают, потому что не приспособлены к улице. Они гибнут под колесами автомобилей, в первую очередь. И хочу сказать, что очень малый процент таких потерянных животных находят", – отметила руководитель приюта, объяснив, что пока нет всеукраинской базы данных потерянных животных, а владельцы животных не часто вешают на своего любимца жетон с адресом или телефоном.

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