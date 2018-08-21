В Prizeme рассказали, почему украинцы не доверяют лотереям
PR
Сегодня в различного вида розыгрышах принимают участие около 10% украинцев, в то время как, например, 60% жителей туманного Альбиона регулярно испытывают судьбу в желании сорвать заветный куш. Почему в нашей стране уровень доверия к розыгрышам столь низок, выясняли в Prizeme.
Prizeme – молодая украинская торговая марка, которая регулярно проводит розыгрыши больших денежных призов среди своих клиентов. Представители ТМ жалуются на недоверие со стороны украинцев, которое отмечается не по отношению к этой торговой марке, а к азартному рынку в целом.
Как так вышло?
Совсем недавно деятельность крупных лотерей была в руках государства, и можно было не бояться принимать участие в надежде выигрыша. Современные розыгрыши проводят в большинстве частные компании, редко имеющие государственные лицензии.
Красивый сайт, мигающие рекламки, гипнотизирующие посетителя, затмевают разум. Никаких официальных правил, гарантий с правовой стороны никто не дает, а заветной суммы доверчивым гражданам не видать.
Результат оказывается плачевным: сайты-однодневки исчезают, нажившись на пользователях, которые вложили свои деньги в руки мошенников. Не проходит и суток, как обманутые заполняют форумы постами гнева и недоверия к розыгрышам и лотереям, приводя в пример неудачный опыт.
Под волну нередко попадают и добросовестные организаторы акций и розыгрышей. Эти, в свою очередь, зная о возможных последствиях, стараются со всех сторон обеспечить себе и участникам прозрачность игрового процесса – создают информационные сайты акций и лотерей. Отличительная черта – публичность информации и открытый доступ во всех источниках. Обязательным пунктом таких сайтов является раздел официальных правил, в которых четко прописаны все условия проведения розыгрыша.
Представители Prizeme обозначили несколько самых важных пунктов, которые должны быть обозначены в правилах.
- Четкий период проведения акции,
- Название компании-организатора,
- Призовой фонд в денежном эквиваленте,
- Процедура определения победителя розыгрыша,
- Условия получения приза,
- Юридические адреса организатора, телефоны (в том числе горячая линия),
- Обязанности участника и организатора,
- Особенности решения споров между организаторами и клиентами.
"Читайте правила от А до Я, не ограничиваясь названиями пунктов", – говорят в Prizeme. – Ведь на невнимательность игроков, как правило, и рассчитывают нечестные компании-аферисты".
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